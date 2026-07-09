Η Εθνική Νέων Ανδρών ταξίδεψε για τη Λιουμπλιάνα, όπου από τις 11 έως τις 20 Ιουλίου θα διεκδικήσει τη διάκρισή της στο EuroBasket U20.

Η αντίστροφη μέτρηση για το EuroBasket U20 ολοκληρώθηκε, με την Εθνική Νέων Ανδρών να αναχωρεί για τη Σλοβενία, όπου θα διεκδικήσει μια διάκριση στη διοργάνωση που θα διεξαχθεί στη Λιουμπλιάνα από τις 11 έως τις 20 Ιουλίου.

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα του Κώστα Παπαδόπουλου ταξίδεψε το πρωί της Πέμπτης (9/7) με προορισμό τη σλοβενική πρωτεύουσα, έχοντας μπροστά του την πρόκληση της πρεμιέρας απέναντι στην Κροατία το Σάββατο (11/7).

Στη συνέχεια, η «γαλανόλευκη» θα αντιμετωπίσει το Βέλγιο την Κυριακή (12/7), ενώ θα ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις της στη φάση των ομίλων τη Δευτέρα (13/7), όταν θα τεθεί αντιμέτωπη με την Ισπανία.

Η αποστολή της Εθνικής Νέων Ανδρών:

Παναγιώτης Ραφαήλ Λέφας (Άρης)

Φίλιππος Τσαχτσίρας (Ιωνικός Διαβατών)

Απόστολος Νικολαΐδης (Πανερυθραϊκός)

Γιάννος Ξανθόπουλος (New Hampshire)

Κωνσταντίνος Χαντζής (Σοφάδες)

Αναστάσιος Ροζακέας (Mount St. Mary's)

Χρήστος Γεώργας (Λαύριο)

Γρηγόρης Πρέκας (Προμηθέας)

Ιωάννης Κομνιανίδης (Προμηθέας)

Γιάννης Ασημακόπουλος (Colby CC)

Ανδρέας Πατρίκης (Πανιώνιος)

Παναγιώτης Παγώνης (New Orleans)

Προπονητής της ομάδας είναι ο Κώστας Παπαδόπουλος, με συνεργάτες τους Άρη Καλούδη και Γιώργο Καραμαλέγκο.