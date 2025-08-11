Τζοάννα Ταμπάκου: «Είναι μεγάλη τιμή και περηφάνια να εκπροσωπείς τη χώρα σου»

Το ταξίδι για την Εθνική Νέων Γυναικών στο φετινό EuroBasket U20 Β’ Κατηγορίας τελείωσε με την ήττα κόντρα στη Σλοβακία (68-54), και η Τζοάννα Ταμπάκου μίλησε με υπερηφάνεια για την εμπειρία της με την ομάδα.

Η Τζοάννα Ταμπάκου μοιράστηκε τις σκέψεις της μετά τον αποκλεισμό της Εθνικής νέων Γυναικών από τη Σλοβακία στο το EuroBasket U20 Β’ Κατηγορίας. Η διεθνής σέντερ, έλαβε μέρος στην προετοιμασία με την Εθνική Γυναικών και στη συνέχεια αγωνίστηκε με την Εθνική Νέων Γυναικών. Παρά τον αποκλεισμό της «γαλανόλευκης» και την κατάκτηση της 6ης θέσης, η ίδια δήλωσε περήφανη για την πορεία της ομάδας στη διοργάνωση.

Αν και η πορεία δεν τελείωσε με τον τρόπο που θα ήθελαν, τα κορίτσια πάλεψαν με όλες τους τις δυνάμεις για να φέρουν μία καλή θέση στη χώρα, και η προσπάθειά τους ανταμείφθηκε με την κατάκτηση της 6ης θέσης. «Είμαι χαρούμενη και περήφανη για την ομάδα μας. Φτάσαμε μέχρι το τέλος και παλέψαμε κάθε αγώνα που δώσαμε στη διοργάνωση. Το τελευταίο παιχνίδι μας αφήνει μια γλυκόπικρη γεύση. Είχαμε γενικά μια καλή πορεία. Ήμασταν ομάδα και ήμασταν εκεί η μία για την άλλη. Είναι σημαντικό ότι βγήκαμε όλες υγιείς από τη διοργάνωση».

Αν και το EuroBasket U20 που έγινε στο Μίσκολτς της Ουγγαρίας ήταν Β’ Κατηγορίας, τα παιχνίδια που έγιναν είχαν αρκετή δυσκολία.

«Ήταν ένα Ευρωμπάσκετ με ανταγωνιστικές ομάδες, παρά το γεγονός ότι ήταν Β΄ Κατηγορίας. Το μπάσκετ γυναικών εξελίσσεται και βλέπουμε καλύτερες φουρνιές αθλητριών, ενώ ομάδες που ήταν χαμηλά τα προηγούμενα χρόνια έχουν ανεβάσει κατά πολύ το επίπεδό τους».

Το καλοκαίρι για την 20χρονη σέντερ ήταν αρκετά δραστήριο, αφού πριν αγωνιστεί με την Εθνική Νέων είχε κάνει προετοιμασία με την Εθνική Γυναικών.

«Είναι μεγάλη τιμή και περηφάνια να εκπροσωπείς τη χώρα σου. Και επίσης είναι πολύ μεγάλη χαρά να κάνεις κάτι που αγαπάς, στην προκειμένη περίπτωση το μπάσκετ. Για μένα ήταν το τελευταίο καλοκαίρι μου με τις μικρές εθνικές ομάδες και ήθελα να είμαι παρούσα».