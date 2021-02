EuroBasket 2022: Έκλεισαν οι 24 ομάδες της τελικής φάσης

Η τελική σύνθεση του EuroBasket 2022 έγινε γνωστή. Οι δύο τελευταίες θέσεις χρειάστηκαν και την τελευταία αγωνιστική των «παραθύρων» για να ξεκαθαρίσουν. Η Λιθουανία χρειάστηκε και την τελευταία φάση του αγώνα με τη Δανία (77-76), και ένα μπλοκ του Καλνιέτις, για να αποκτήσει το δικαίωμα να αγωνιστεί στην τελική φάση.

Η άλλη ομάδα που κέρδισε τη θέση της στο EuroBasket είναι η Εσθονία, παρά την ήττα της από τη Βόρεια Μακεδονία με 86-84.

Mantas Kalnietis with the HUGE BLOCK to send @ltu_basketball to #EuroBasket 2022! pic.twitter.com/lIQJvYrJrC

— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) February 22, 2021