Οντέντ Κάτας: Μόλις ο 2ος που ήταν κάποτε πρώτος σκόρερ και θα είναι προπονητής στο EuroBasket!

Το club είναι κλειστό. Αποτελείται μόνο από δύο άτομα. Ο δεύτερος προστέθηκε μόλις αυτή την εβδομάδα και είναι ο Οντέτ Κάτας!

Στο παρελθόν, ο άλλοτε γκαρντ του Παναθηναϊκού είχε αναδειχθεί πρώτος σκόρερ στο EuroBasket της Αθήνας, το 1997. Το μοναδικό στην καριέρα του Κάτας (22π. μέσο όρο).

Και πλέον είναι ο προπονητής της ομάδας που κέρδισε την πρόκριση για το EuroBasket του 2022.

Αυτό το έχει κάνει μόνο ένας αθλητής/προπονητής στο παρελθόν, ο Τσέχος Ιβάν Μράζεκ. Ήταν πρώτος σκόρερ το 1951 (17.1 πόντους) και προπονητής στην έκδοση του 1963.

Crazy stats alert! @TherealIBBA's @KattashOded (22ppg in 1997) becomes the 2nd @EuroBasket top-scorer ever to perform in the torunament also as a coach!

The only one who did it in the past: Czechoslovakia's Ivan Mrazek - top-scorer in 1951 (17.1ppg) and coach in 1963. pic.twitter.com/58pAFVCVwp

— Arale Weisberg (@Aralos10) December 1, 2020