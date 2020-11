Προκριματικά EuroBasket: Η κορυφαία πεντάδα της 3ης αγωνιστικής

Ένας Ισραηλινός, ένας Δανός, ένας Πολωνός, ένας Γεωργιανός και ένας Κροάτης. Εκείνοι που ξεχώρισαν στις αναμετρήσεις της 3ης αγωνιστικής για τον προκριματικό γύρο του EuroBasket 2022.

Ο Ταμίρ Μπλατ (21π.,9 ασίστ) οδήγησε το Ισραήλ σε μία επική ανατροπή και νίκη επί της Ισπανίας. Ο Δανός Γκάμπριελ Λούντμπεργκ μέτρησε 28 πόντους (7 ριμπ., 4 ασίστ) στη νίκη της Δανίας επί της Λιθουανίας. Ενώ ο Μιχάλ Σοκολόφσκι (17π., 7 ριμπ., 4 ασίστ) ήταν ο πρωταγωνιστής των Πολωνών στη νίκη κόντρα στη Ρουμανία.

Τέλος, ο Γκιόργκι Σερμαντίνι και ο Μίρο Μπιλάν... μονομάχησαν για την κορυφαία επίδοση. Ο πρώην σέντερ του Ολυμπιακού είχε αξιολόγηση στο 33 στη νίκη της Γεωργίας κόντρα στη Φινλανδία (27π., 10 ριμπ., 3 ασίστ), ενώ ο Μπίλαν μέτρησε 30 πόντους κόντρα στους Τούρκους, με ranking στο 37.

