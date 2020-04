Η Διεθνής Ομοσπονδία έφτιαξε ένα φιλικό παιχνίδι στην φαντασία της.

Team World εναντίον Team USA.

Στην ομάδα του κόσμου βρίσκονται οι Καμπάτσο, Ντόντσιτς, Αντετοκούνμπο, Σιάκαμ και Γιόκιτς.

Στην ομάδα των Αμερικανών είναι οι Κάρι, Χάρντεν, Τζέιμς, Ντουράντ και Ντέιβις.

Team World v Team USA

Who you got ? pic.twitter.com/ez6TPFE7cw

— FIBA (@FIBA) April 11, 2020