Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ ανυπομονεί για τα ματς της Εθνικής και το δείχνει στην προπόνηση της ομάδας.

H Εθνική Ανδρών έχει να παίξει δύο πολύ σημαντικά ματς για τα προκριματικά του Παγκοσμίου με Γεωργία (T – Center, 26/11, 20.00) και Ισπανία (Σαντιάγκο Ντε Κομποστέλ, 29/11, 19.00).

Την προσπάθεια της ομάδας του Βασίλη Σπανούλη ενισχύει και ο Τάιλερ Ντόρσεϊ ανεβάζοντας την ποιότητα στα γκαρντ. Πριν λίγες ώρες δημοσίευσε στιγμιότυπα από την προετοιμασία μέσω Instagram, επιλέγοντας ως μουσική για να... ντύσει το story, το τραγούδι «I Do This», που μεταφράζεται ως «Αυτό κάνω».

Και σήμερα βγήκε πρώτος στην προπόνηση της Εθνικής, κάνοντας τις ασκήσεις του. Ανυπομονεί να πατήσει παρκέ σε αυτές τις δύο πολύ κρίσιμες μάχες.