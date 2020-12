Σχορτσανίτης: «Σταματάω το μπάσκετ» (vid)

Όλα τα ωραία κάποτε τελειώνουν. Αυτό ισχύει και για τον Σοφοκλή Σχορτσανίτη.

Ο Big Sofo ανακοίνωσε σε συνέντευξη του στο Sport5 πως αποσύρεται από το μπάσκετ.

Ο άνθρωπος που... εκτέλεσε την Team USA στο Παγκόσμιο του 2006 στον ημιτελικό χάρη στο τέλειο pick n roll που έπαιζε με τα φοβερά γκαρντ της Εθνικής (Διαμαντίδης, Σπανούλης, Παπαλουκάς), ανέφερε πως πήρε την απόφαση να σταματήσει λόγω και των δυσκολιών σε όλο τον πλανήτη εξαιτίας του κορονοϊού. Επιπλέον πρόσθεσε πως θα αφοσιωθεί στην οικογένεια του και να περάσει παραπάνω χρόνο μαζί τους.

Έπαιξε σε Ηρακλή, Άρη, Μακάμπι, Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, Ερυθρό Αστέρα, ΠΑΟΚ, Απόλλων Πάτρας, Τρίκαλα και Ιωνικό.

Το 2014 κατέκτησε τη Euroleague με τη Μακάμπι, στη σημαντικότερη στιγμή του στο ευρωπαϊκό μπάσκετ.

Official: Sofoklis Schortsanitis announced his retirement in an interview to Sport5 pic.twitter.com/CeJ8PWGIV3

— Sport5 (@sport5il) December 10, 2020