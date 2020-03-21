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  • ΤΕΛΙΚΟ

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ΑρχικήΜπάσκετΜπάσκετ: ΕλλάδαΑΕΚ
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Το μήνυμα της ΚΑΕ ΑΕΚ για την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Ρατσισμού (pic)

Το μήνυμα της ΚΑΕ ΑΕΚ για την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Ρατσισμού (pic)

Το μήνυμα της ΚΑΕ ΑΕΚ για την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Ρατσισμού (pic)

Στις 21 Μαρτίου εορτάζεται η Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη των Φυλετικών Διακρίσεων με την ΚΑΕ ΑΕΚ να στέλνει το δικό της μήνυμα.

Με το σλόγκαν «WE ARE AEK WE SAY NO TO RACISM», η κιτρινόμαυρη ΚΑΕ πόσταρε στα social media την παρακάτω φωτογραφία.

#SayNoToRacism #21March #AEKBC

Δημοσιεύτηκε από AEK Basketball Club στις Σάββατο, 21 Μαρτίου 2020

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