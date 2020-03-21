Το μήνυμα της ΚΑΕ ΑΕΚ για την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Ρατσισμού (pic)

Με το σλόγκαν «WE ARE AEK WE SAY NO TO RACISM», η κιτρινόμαυρη ΚΑΕ πόσταρε στα social media την παρακάτω φωτογραφία.
#SayNoToRacism #21March #AEKBC
Δημοσιεύτηκε από AEK Basketball Club στις Σάββατο, 21 Μαρτίου 2020/blockquote>
ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΝΤΙΣΕΛΝΤΟΡΦ -vs
ΠAΝΤΕΡΜΠΟΡΝ 07 -
ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ -vs
ΣAΛΚΕ -
ΛΕΙΨΙΑ -vs
ΦΡAΙΜΠΟΥΡΓΚ -
ΧΟΦΕΝΧΑΙΜ -vs
ΧΕΡΤΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ -
ΚΟΛΩΝΙΑ -vs
ΜAΙΝΤΖ -
ΟΥΝΙΟΝ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ -vs
ΜΠAΓΕΡΝ -
ΑΙΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ -vs
ΓΚΛAΝΤΜΠΑΧ -
ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ -vs
ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ 2vs
ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΚΛAΝΤΜΠΑΧ 2vs
ΚΟΛΩΝΙΑ 1
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ -vs
ΠΑΟΚ -
ΤΣΕΛΣΙ -vs
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ -
ΜΠΕΡΝΛΙ -vs
ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ -
ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ -vs
ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ -
ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ ΣΙΤΙ -vs
ΕΒΕΡΤΟΝ -
ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ -vs
ΚΡΙΣΤΑΛ ΠAΛΑΣ -
ΡΕAΛ ΒΑΓΙΑΔΟΛΙΔ -vs
ΘΕΛΤΑ -
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -vs
ΒΑΛΕΝΘΙΑ -
ΑΛΑΒΕΣ -vs
ΣΟΣΙΕΔAΔ -
ΕΙΜΠAΡ -vs
ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠAΟ -
ΤΟΡΙΝΟ -vs
ΛAΤΣΙΟ -
ΜΠΡΕΣΙΑ -vs
ΤΖΕΝΟΑ -
ΤΖΕΝΟΑ -vs
ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ -
ΣΑΜΠΝΤΟΡΙΑ -vs
ΜΠΟΛΟΝΙΑ -
ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ -vs
ΛΕΤΣΕ -
ΣΠΑΛ -vs
ΜΙΛΑΝ -
ΠAΝΤΕΡΜΠΟΡΝ 07 -vs
ΧΟΦΕΝΧΑΙΜ -
ΚΟΛΩΝΙΑ -vs
ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΝΤΙΣΕΛΝΤΟΡΦ -
ΣAΛΚΕ -vs
ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ -
ΦΡAΙΜΠΟΥΡΓΚ -vs
ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ -
ΧΕΡΤΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ -vs
ΟΥΝΙΟΝ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ -
ΠΑΟΚ -vs
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ -
ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ -vs
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΛAΡΙΣΑΣ ΦAΡΟΣ -
ΛAΡΙΣΑ -vs
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ -
ΛΑΥΡΙΟ -vs
ΗΡΑΚΛΗΣ -
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ -vs
ΑΕΚ -
ΙΝΤΙAΝΑ ΠΕΙΣΕΡΣ -vs
ΜΑΙAΜΙ ΧΙΤ -
ΝΤΙΤΡΟΙΤ ΠΙΣΤΟΝΣ -vs
ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΣΤΕΙΤ ΓΟΥΟΡΙΟΡΣ -
ΑΤΛAΝΤΑ ΧΟΚΣ -vs
ΟΥAΣΙΝΓΚΤΟΝ ΓΟΥΙΖΑΡΝΤΣ -
ΤΟΡΟΝΤΟ ΡAΠΤΟΡΣ -vs
ΜΠΟΣΤΟΝ ΣΕΛΤΙΚΣ -
ΟΚΛΑΧΟΜΑ ΣΙΤΙ ΘAΝΤΕΡ -vs
ΝΤΕΝΒΕΡ ΝAΓΚΕΤΣ -
ΣΑΝ ΑΝΤΟΝΙΟ ΣΠΕΡΣ -vs
ΣΙΚAΓΟ ΜΠΟΥΛΣ -
ΓΙΟΥΤΑ ΤΖΑΖ -vs
ΜΙΝΕΣΟΤΑ ΤΙΜΠΕΡΓΟΥΛΒΣ -
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΚΛΙΠΕΡΣ -vs
ΦΟΙΝΙΞ ΣΑΝΣ -
ΜΠΡΟΥΚΛΙΝ ΝΕΤΣ -vs
ΜΠΟΣΤΟΝ ΣΕΛΤΙΚΣ -
ΡΕΝ -vs
ΛΥΩΝ -
ΝΙΣ -vs
ΜΟΝΠΕΛΙΕ -
ΝΤΙΖΟΝ -vs
ΑΜΙAΝ -
ΜΕΤΣ -vs
ΜΠΡΕΣΤ -
ΝΙΜ -vs
ΜΠΟΡΝΤΟ (Γ) -
ΑΝΖΕ -vs
ΤΟΥΛΟΥΖ -
ΓΚΑΖΙΣΕΧΙΡ ΓΚΑΖΙΑΝΤΕΠ -vs
ΑΝΚΑΡΑΓΚΟΥΤΣΟΥ -
ΣΙΒΑΣΠΟΡ -vs
ΝΤΕΝΙΖΛΙΣΠΟΡ -
ΜΑΛAΤΙΑ ΣΠΟΡ -vs
ΚΑΣΙΜΠΑΣΑ -
ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ -vs
ΑΝΤΑΛΙΑΣΠΟΡ -
ΟΥΡAΛ -vs
ΡΟΥΜΠΙΝ ΚΑΖAΝ -
ΑΡΣΕΝΑΛ ΤΟΥΛΑ -vs
ΣΠAΡΤΑΚ ΜΟΣΧΑΣ -
ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΜΟΣΧΑΣ -vs
ΟΡΕΝΜΠΟΥΡΓΚ -
ΜΠΑΝΤΙΡΜΑ -vs
ΤΟΥΡΚ ΤΕΛΕΚΟΜ -
ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΤΣΕΚΜΕΤΣΕ -vs
ΓΚΑΖΙΑΝΤΕΠ -
ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ (Γ) -vs
ΤΟΦΑΣ -
ΜΠΟΥΡΣΑΣΠΟΡ -vs
ΣΙΓΚΟΡΤAΜ -
ΛΕΣΤΕΡ -vs
ΤΣΕΛΣΙ -
ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ -vs
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ -
ΚΗΦΙΣΙA -vs
ΠΑΟΚ -
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ -vs
ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΥΡΟΥ -
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -vs
ΕΛΠΙΔΑ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ -
ΗΡΑΚΛΗΣ -vs
ΟΦΗ -
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ -vs
ΠΑΜΒΟΧΑΙΚΟΣ -
Στις 21 Μαρτίου εορτάζεται η Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη των Φυλετικών Διακρίσεων με την ΚΑΕ ΑΕΚ να στέλνει το δικό της μήνυμα.
Με το σλόγκαν «WE ARE AEK WE SAY NO TO RACISM», η κιτρινόμαυρη ΚΑΕ πόσταρε στα social media την παρακάτω φωτογραφία.
#SayNoToRacism #21March #AEKBC
Δημοσιεύτηκε από AEK Basketball Club στις Σάββατο, 21 Μαρτίου 2020/blockquote>