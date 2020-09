Τάι Λόσον: Οι προσβλητικές αναρτήσεις για τις Κινέζες έφεραν δια βίου αποκλεισμό στο πρωτάθλημα! (pics)

Ο Τάι Λόσον κάποτε φάνταζε ένας πολλά υποσχόμενος παίκτης. Είχε επιλεγεί στο Νο18 του draft του 2009 από τους Τίμπεργουλβς και αγωνίστηκε σε Νάγκετς, Ρόκετς, Πέισερς, Κινγκς και Ουίζαρντς.

Τα τελευταία χρόνια, όμως, έπαιζε σε ομάδες της Κίνας (Shandong Golden Stars και Fujian Sturgeons), ωστόσο δεν θα μπορέσει να πατήσει ξανά το πόδι του στη χώρα.

Αιτία ήταν οι προκλητικές και προσβλητικές αναρτήσεις που έκανε στα stories του στο instagram για τις Κινέζες, αναφερόμενος στον... πωπό τους.

Former NBA guard Ty Lawson has been banned for life from Chinese CBA after posting a couple of stories on Instagram pic.twitter.com/XcSNIAC06Y

— Emiliano Carchia (@Carchia) September 19, 2020