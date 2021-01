ΑΕΚ: Με Λάνγκφορντ η κορυφαία πεντάδα του Ιανουαρίου (pic & vid)

Ο Κιθ Λάνγκφορντ ολοκλήρωσε τον τελευταίο μήνα της κανονικής περιόδου του BCL με 25.5 πόντους, 3 ριμπάουντ ανά παιχνίδι. Μέτρησε 55% στα σουτ, ενώ το ranking του έφτασε στο 23. Ο Αμερικανός γκαρντ της ΑΕΚ είναι μέλος της καλύτερης πεντάδας του BCL και υποψήφιος για να λάβει τον τίτλο του πολυτιμότερου παίκτη τη Δευτέρα (1/2).

Την πεντάδα συμπληρώνουν οι Κιου Τζέι Πίτερσον (Μπάκεν Μπέαρς), Ράιμαρ Μόργκαν (Καρσίγιακα), Μπόνζι Κόλσον (Στρασβούργο) και Τόμισλαβ Ζούμπτσιτς (Τόφας Μπούρσα).

