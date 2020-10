BCL: Αναβλήθηκε λόγω κορονοϊού το Νίζνι-Φάλκο, 7 κρούσματα οι Ρώσοι (pic)

Ο κορονοϊός συνεχίζει να δημιουργεί προβλήματα στο μπάσκετ και να είναι ο λόγος για αναβολή των ματς.

Το BCL ανακοίνωσε πως η αναμέτρηση της Νίζνι με τη Φάλκο αναβλήθηκε λόγω των κρουσμάτων των Ρώσων

Το ματς ήταν προγραμματισμένο την Τετάρτη 21/10 και θα οριστεί σε νέα ημερομηνία. Στους Ρώσους υπάρχοιυν 7 κρούσματα, κάτι που δημιουργουν θέμα και στην αναμέτρηση τους με την ΤΣΣΚΑ για τη VTB League.

The game @BC_NN @Falco_kc scheduled for this evening has been postponed, following the Return to Play Protocol established by the #BasketballCL, and will be rescheduled on the first available Game Day. pic.twitter.com/zJ4ijJajrK

— Basketball Champions League (@BasketballCL) October 21, 2020