Έρχεται το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα πινγκ πονγκ ατομικών στη Λιουμπλιάνα, με τους Έλληνες αθλητές να περιμένουν να μάθουν τους αντιπάλους τους στην κλήρωση της Παρασκευής (9/10).

Οι πρώτες κληρώσεις των αγωνισμάτων, οι οποίες διεξάγονται Παρασκευή (09/10), βάζουν άπαντες στους ρυθμούς του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος επιτραπέζιας αντισφαίρισης ατομικών, που θα λάβει χώρα από την Κυριακή 11 μέχρι την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στη Λιουμπλιάνα.

Οι συνολικά επτά αθλητές και αθλήτριες της Ελλάδας, που ολοκληρώνουν αυτές τις ημέρες τη δουλειά τους ώστε να παρουσιαστούν έτοιμοι για την κορυφαία διοργάνωση: Παναγιώτης Γκιώνης, Γιάννης Σγουρόπουλος, Γιώργος Σταματούρος, Αλέξανδρος Μαδέσης και οι Κατερίνα Τόλιου, Μαλαματένια Παπαδημητρίου και Ιωάννα Γερασιμάτου.

Όλοι οι διεθνείς θα είναι το Σάββατο στην πρωτεύουσα της Σλοβενίας και θ’ αγωνιστούν υπό τις οδηγίες των ομοσπονδιακών προπονητών Χρήστου Λάμη και Κώστα Βατσακλή.

Οι αγώνες θα γίνουν σε οκτώ τραπέζια της Arena Sto ž ice , στη Λιουμπλιάνα . Στην ίδια εγκατάσταση έχει δημιουργηθεί και το προπονητήριο. Στο απλό όλοι οι Έλληνες θα πρέπει να περάσουν τη διαδικασία των προκριματικών. Η κλήρωση το βράδυ της Παρασκευής (09/10) στο venue αφορά σε όλα τα αγωνίσματα.

Στο απλό θα σχηματιστούν γκρουπ στην 1η φάση. Τα αποφεύγουν και περνάνε απευθείας στο ταμπλό τα πρώτα 32 seeded ονόματα σε άνδρες και γυναίκες. Οι αθλητές με αυτό το προνόμιο είχαν ξεκαθαρίσει από το ευρωπαϊκό ranking list του Σεπτεμβρίου. Για την αυριανή κλήρωση όμως, οι θέσεις τους ανάμεσα στους 32, όπως και τα seeding για όλους τους υπόλοιπους διαγωνιζόμενους θα προκύψουν από τον αντίστοιχο πίνακα του Οκτωβρίου, που δημοσίευσε σήμερα η ETTU.

Όσον αφορά στους εκπροσώπους μας ο Γκιώνης μετακινήθηκε αυτόν τον μήνα στο νούμερο 50 της Ευρώπης, ο Σγουρόπουλος στο 81, ο Σταματούρος στο 155 και ο Μαδέσης στο 161. Στις γυναίκες η Τόλιου πήγε στο νούμερο 70, η Παπαδημητρίου στο 264 και η Γερασιμάτου στο 327.

Τα διπλά θα έχουν από την αρχή νοκ άουτ σύστημα. Με τον ίδιο τρόπο θα υπάρχει και στάδιο προκριματικών. Απευθείας στο ταμπλό θα είναι 16 ζευγάρια σε κάθε αγώνισμα. Στο διπλό ανδρών, ο Γκιώνης θα συνεργαστεί σε μία ακόμα κορυφαία διοργάνωση με τον Σλοβάκο αμυντικό Βανγκ Γιανγκ. Το ελληνικό δίδυμο αποτελούν ο Σγουρόπουλος και ο Σταματούρος, ενώ ο Μαδέσης, που ήταν σε λίστα αναμονής, έκλεισε με τον Σκοτσέζο Μάρτιν Τζόνσον.