Μανωλάς: Το Insta Story του για το γήπεδο του Πανναξιακού
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Ο Κώστας Μανωλάς με ένα Insta Story του έκανε γνωστό ότι είναι σε εξέλιξη οι εργασίες στο γήπεδο της ομάδας του Πανναξιακού.
Ο πολύπειρος στόπερ που έχει φορέσει τη φανέλα ομάδων όπως η ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός, η Ρόμα και η Νάπολι εξακολουθεί να βρίσκεται στον Πανναξιακό. Ο Κώστας Μανωλάς ανέβασε ένα Insta Story με βίντεο δείχνοντας και την εξέδρα που φτιάχνεται και άλλες εργασίες για το γήπεδο του συλλόγου του, ευχαριστώντας τη Δημοτική Αρχή καθώς και τον αρμόδιο Υπουργό, Γιάννη Βρούτση.
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