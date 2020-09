ΑΕΚ: Ο Κιθ Λάνγκφορντ θα έχει μόνο το όνομά του στη φανέλα στο Final 8 (pic)

Το τζάμπολ στο Final 8 του Basketball Champions League πλησιάζει (30/09) και η ΑΕΚ θα κάνει πρεμιέρα την Πέμπτη (01/10, 18:30) κόντρα στην Νίμπουρκ.

Όπως «τιτίβισε» ο Ίγκορ Τσούρκοβιτς, που ανήκει στο δυναμικό του BCL, ο Κιθ Λάνγκφορντ αποφάσισε να γράφει η φανέλα του μόνο το όνομά του, δηλαδή «Keith».

Όπως αναφέρεται, ο λόγος είναι προσωπικός και δεν ήθελε να τον αποκαλύψει.

Quick update from Athens:

Keith Langford will be wearing just his name KEITH on the back of the jersey instead of his last name. He said it's personal, and we left it at that because that's a fine answer for me and I'm not digging any deeper thanks bye#BasketballCL

— Igor Curkovic (@IgorCurkovic) September 29, 2020