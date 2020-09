BCL: Σκέφτεται αλλαγή στο σύστημα διεξαγωγής (pic)

Η σεζόν 2020-21 στο BCL αρχίζει απόψε (22/9) με τη διεξαγωγή των προκριματικών αγώνων -όπου συμμετέχει επίσης ο Ηρακλής ενώ η Αθήνα θα διοργανώσει την επόμενη εβδομάδα το Final 8 για την ανάδειξη του περσινού πρωταθλητή.

Στο μεταξύ, η διοργανώτρια αρχή του Basketball Champions League φέρεται να εξετάζει την πιθανότητα αλλαγής του format, μοιράζοντας τις ομάδες σε οκτώ γκρουπ των τεσσάρων αντί για τέσσερα γκρουπ των οκτώ, όπως ισχύει με τα τωρινά δεδομένα.

Σε αυτή την περίπτωση, ο μίνιμουμ αριθμός αγώνων ανά ομάδα περιορίζεται σε 6 αντί 14 εν μέσω κορονοϊου, εστιάζοντας στην ασφάλεια των ομάδων ώστε να μην επιβαρυνθούν με πολλά ταξίδια.

