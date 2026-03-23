Ο Τζέιμς Νάναλι αναδείχθηκε MVP της 22ης αγωνιστικής στη Stoiximan GBL

Ο Τζέιμς Νάναλι συνδύασε τη νίκη της ΑΕΚ επί του Ηρακλή με την ανάδειξή του σε MVP της 22ης αγωνιστικής, χάρη στις επιδόσεις του στον αγώνα με τον «Γηραιό».

Ο Τζέιμς Νάναλι ηγήθηκε της ΑΕΚ στην αναμέτρηση με τον Ηρακλή στη SUNEL Arena, εκεί όπου η «Ένωση» επικράτησε με 100-87 και βελτίωσε το ρεκόρ της σε 15-5, έχοντας εδραιωθεί στην τρίτη θέση της κατάταξης, ενώ απομένουν τέσσερις αγωνιστικές για το φινάλε της regular season.

Ο Νάναλι γέμισε τη στατιστική του με 22 πόντους (4/6 δίποντα, 3/5 τρίποντα, 5/5 βολές), 8 ριμπάουντ και 5 ασίστ σε 30 λεπτά στο παρκέ, συγκεντρώνοντας 33 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης και κατακτώντας τον τίτλο του MVP της 22ης αγωνιστικής.

Μάλιστα, ο 35χρονος Αμερικανός φόργουορντ είναι ο δεύτερος παίκτης της AEK που αναδεικνύεται Πολυτιμότερος Παίκτης της Εβδομάδας, μετά τον Κρις Σίλβα, ο οποίος ήταν MVP στη 2η και στη 7η αγωνιστική και αποχώρησε από την ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα για την Φενέρμπαχτσε στις αρχές του έτους.