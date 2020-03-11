Περιστέρι - Χάποελ: Τσακώθηκαν εν ώρα αγώνα Μορέιρα και Κέιν

Σύμφωνα με το ρεπόρτερ αγωνιστικού χώρου της ΕΡΤ κατά τη διάρκεια του δευτέρου δεκάλεπτου υπήρξε αντιπαράθεση μεταξύ των δύο παικτών.
Ο Κέιν έκανε παρατηρήσεις στον Μορέιρα και αυτός του απάντησε σε έντονο ύφος πως «δεν είσαι πια στην Μακάμπι».
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ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ 0vs
ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 0
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ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ 1vs
ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ 0
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -vs
ΓΟΥΛΒΣ -
ΙΝΤΕΡ -vs
ΧΕΤAΦΕ -
ΜΠΑΣΑΚΣΕΧΙΡ -vs
F.C. COPENHAGEN -
ΣΕΒΙΛΛΗ -vs
ΡΟΜΑ -
ΑΙΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ -vs
ΒΑΣΙΛΕΙΑ -
ΛΙΝΖ ΛΑΣΚ -vs
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝAΙΤΕΝΤ -
ΡΕΙΝΤΖΕΡΣ -vs
ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ -
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ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ 1vs
ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ 0
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ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ 0vs
ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 0
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ -vs
ΑΡΣΕΝΑΛ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΙΝΤΙAΝΑ ΠΕΙΣΕΡΣ 111vs
ΜΠΟΣΤΟΝ ΣΕΛΤΙΚΣ 114
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΥAΣΙΝΓΚΤΟΝ ΓΟΥΙΖΑΡΝΤΣ 122vs
ΝΙΟΥ ΓΙΟΡΚ ΝΙΚΣ 115
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΙΟΥΣΤΟΝ ΡΟΚΕΤΣ 117vs
ΜΙΝΕΣΟΤΑ ΤΙΜΠΕΡΓΟΥΛΒΣ 111
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΕΜΦΙΣ ΓΚΡΙΖΛΙΣ 115vs
ΟΡΛAΝΤΟ ΜAΤΖΙΚ 120
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΑΝ ΑΝΤΟΝΙΟ ΣΠΕΡΣ 119vs
ΝΤAΛΑΣ ΜAΒΕΡΙΚΣ 109
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΙΚAΓΟ ΜΠΟΥΛΣ 108vs
ΚΛΙΒΕΛΑΝΤ ΚΑΒΑΛΙΕΡΣ 103
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΟΡΤΛΑΝΤ ΜΠΛΕΙΖΕΡΣ 121vs
ΦΟΙΝΙΞ ΣΑΝΣ 105
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΛΕΙΚΕΡΣ 102vs
ΜΠΡΟΥΚΛΙΝ ΝΕΤΣ 104
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΣΤΕΙΤ ΓΟΥΟΡΙΟΡΣ 107vs
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΚΛΙΠΕΡΣ 131
LIVE
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 38vs
ΧAΠΟΕΛ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ 49
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΙΖΝΙ ΝΟΒΓΚΟΡΟΝΤ 88vs
ΝΤΙΖΟΝ 79
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ (Γ) 66vs
ΤΟΥΡΚ ΤΕΛΕΚΟΜ 84
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΑΛAΤΙΑ ΣΠΟΡ 1vs
ΤΡΑΜΠΖΟΝΣΠΟΡ 3
ΤΕΛΙΚΟ
FK SOCHI 5vs
ΟΡΕΝΜΠΟΥΡΓΚ 1
ΒΙΡΤΟΥΣ ΡΟΜΑ -vs
ΚΑΝΤΟΥ -
ΤΡΕΝΤΟ -vs
VL PESARO -
ΜΠΡΙΝΤΙΖΙ -vs
ALMA TRIESTE -
DE LONGHI TREVISO -vs
ΒΙΡΤΟΥΣ ΜΠΟΛΟΝΙΑ -
ΦΟΡΤΙΤΟΥΝΤΟ ΜΠΟΛΟΝΙΑ -vs
ΚΡΕΜΟΝΑ -
ΒΑΡΕΖΕ -vs
ΜΠΡΕΣΙΑ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΕΝΤΖΙΕΡΖΙΝ - ΚΟΖΛΕ 1vs
ΚΟΥΖΜΠΑΣ ΚΕΜΕΡΟΒΟ 3
ΛΟΥΜΠΕ ΤΣΙΒΙΤΑΝΟΒΑ -vs
ΚΝΑΚ ΡΟΖΕΛAΡΕ -
Ενταση υπήρξε στην δεύτερη περίοδο του αγώνα ανάμεσα στους δύο ξένους του Περιστερίου.
Σύμφωνα με το ρεπόρτερ αγωνιστικού χώρου της ΕΡΤ κατά τη διάρκεια του δευτέρου δεκάλεπτου υπήρξε αντιπαράθεση μεταξύ των δύο παικτών.
Ο Κέιν έκανε παρατηρήσεις στον Μορέιρα και αυτός του απάντησε σε έντονο ύφος πως «δεν είσαι πια στην Μακάμπι».