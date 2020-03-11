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Περιστέρι - Χάποελ: Τσακώθηκαν εν ώρα αγώνα Μορέιρα και Κέιν

Περιστέρι - Χάποελ: Τσακώθηκαν εν ώρα αγώνα Μορέιρα και Κέιν

Περιστέρι - Χάποελ: Τσακώθηκαν εν ώρα αγώνα Μορέιρα και Κέιν

Ενταση υπήρξε στην δεύτερη περίοδο του αγώνα ανάμεσα στους δύο ξένους του Περιστερίου. 

Σύμφωνα με το ρεπόρτερ αγωνιστικού χώρου της ΕΡΤ κατά τη διάρκεια του δευτέρου δεκάλεπτου υπήρξε αντιπαράθεση μεταξύ των δύο παικτών.

Ο Κέιν έκανε παρατηρήσεις στον Μορέιρα και αυτός του απάντησε σε έντονο ύφος πως «δεν είσαι πια στην Μακάμπι».

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