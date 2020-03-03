ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ -
ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ -vs
ΖΕΝΙΤ ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ -
ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΚAΟΥΝΑΣ -vs
ΚΙΜΚΙ -
ΜΙΛAΝΟ -vs
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -
ΒΙΛΕΡΜΠAΝ -vs
ΒΑΛΕΝΘΙΑ -
ΠΑΟΚ -vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -
ΑΕΚ -vs
ΑΡΗΣ -
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ -vs
ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ -
ΑΛΜΠΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ -vs
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ -
ΜΑΚAΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ -vs
ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ -
ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ -vs
ΖΕΝΙΤ ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ -
ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΚAΟΥΝΑΣ -vs
ΚΙΜΚΙ -
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ -
ΜΙΛAΝΟ -vs
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -
ΒΙΛΕΡΜΠAΝ -vs
ΒΑΛΕΝΘΙΑ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΡΛAΝΤΟ ΜAΤΖΙΚ 107vs
ΠΟΡΤΛΑΝΤ ΜΠΛΕΙΖΕΡΣ 130
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΛΙΒΕΛΑΝΤ ΚΑΒΑΛΙΕΡΣ 113vs
ΓΙΟΥΤΑ ΤΖΑΖ 126
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΙΟΥ ΓΙΟΡΚ ΝΙΚΣ 125vs
ΧΙΟΥΣΤΟΝ ΡΟΚΕΤΣ 123
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΤΛAΝΤΑ ΧΟΚΣ 88vs
ΜΕΜΦΙΣ ΓΚΡΙΖΛΙΣ 127
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΑΙAΜΙ ΧΙΤ 105vs
ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ ΜΠΑΚΣ 89
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΙΚAΓΟ ΜΠΟΥΛΣ 109vs
ΝΤAΛΑΣ ΜAΒΕΡΙΚΣ 107
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΑΝ ΑΝΤΟΝΙΟ ΣΠΕΡΣ 111vs
ΙΝΤΙAΝΑ ΠΕΙΣΕΡΣ 116
ΡΙΤΑΣ ΒΙΛΝΙΟΥΣ -vs
ΓΑΛΑΤΑΣΑΡAΙ -
ΟΛΝΤΕΝΜΠΟΥΡΓΚ -vs
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ -
ΜΠΡΕΣΙΑ -vs
ΒΕΝΕΤΣΙΑ -
ΝΙΜΠΟΥΡΓΚ -vs
ΜΠΑΝΤΙΡΜΑ -
ΤΕΝΕΡΙΦΗ -vs
FILOU OOSTENDE -
ΤΣΕΛΣΙ -vs
ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ -
ΡΕΝΤΙΝΓΚ -vs
ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝ. -
ΓΟΥΕΣΤ ΜΠΡΟΜ -vs
ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ -
ΖΕΝΙΤ ΑΓΙΑΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ -vs
ΧΙΠΟ ΤΙΡΟΛ ΟΥΝΤΕΡΧAΚΙΝΓΚ -
LIVE
ΜΑΡΤΙΝΟΦ ΝΤΙAΝΑ 1vs
ΣΤAΝΤΛΕΡ ΝΙΝΑ 1
LIVE
WANG QIANG 1vs
ΡAΙΝΑ ΑΝΚΙΤΑ 1
LIVE
ΧΑΝ ΝΑ-ΛAΕ 0vs
ΣΑΡΙΠΟΒΑ ΣΑΜΠΙΝΑ 1
LIVE
DALLA VALLE/ZIMA 0vs
GIACOMINI/KIVATTSEV 1
LIVE
MOLINO/OLIVER 1vs
AMOROS/SANCHEZ VINAS 1
LIVE
COLMEGNA/SPITERI 0vs
LIKHACHEVA/SAIDENOVA 0
LIVE
EN SHUO LIANG 0vs
ΣΟΥΤΓΙΑΝΤΙ ΑΛΝΤΙΛΑ 1
LIVE
GRANOLLERS/VERVOORT 0vs
GAKHOV/LOPEZ 1
LIVE
BECKER/MALAN 1vs
KRUGER/LOUBSER 0
LIVE
ARENDS/BECKLEY 1vs
PRECHTEL/WOODMAN 0
LIVE
JASKIEWICZ/SHAN 0vs
BERBEROVIC/MIKHAYLOV 1
LIVE
FRIEDSAM/MINELLA 0vs
PAAR/WACHACZYK 0
LIVE
JANDRIC/RAJKOVIC 0vs
CAVALLE/MARINKOVIC 0
LIVE
JUAN OTEGUI 0vs
ΚΑΖΑΝΟΒΑ ΧΕΡΜΑΝ 0
ΤΕΛΙΚΟ
DUAN/HIBINO 0vs
DOI/SIEGEMUND 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΟΛΤ ΜΠΡAΝΤΟΝ 0vs
ΚΟΡΝΤΑ ΣΕΜΠAΣΤΙΑΝ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΖΒΕΡΕΦ ΜΙΣΑ 2vs
JUAN CRUZ ARAGONE 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΙΝΓΚ ΚΕΒΙΝ 2vs
ΟΛΙΒΕΙΡΑ ΓΚΟΝΣAΛΟ 0
ΤΕΛΙΚΟ
BLINKOVA/MCHALE 2vs
BARTHEL/WEBLEY-SMITH 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΝAΡΑ ΚΟΥΡΟΥΜΙ 2vs
ΛΟΕΜΠ ΤΖΕΙΜΙ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΚΟΒΟΡΤΣΟΒΑ ΟΛΓΚΑ 2vs
ΝΤΟΛΕΧΙΝΤΕ ΚΑΡΟΛAΙΝ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΙΜΟΝΣ ΟΛΙΒΙΑ 1vs
ΚΟΥΝΓΚ ΛΕΟΝΙ 2
ΤΕΛΙΚΟ
VENUS WILLIAMS 1vs
KAROLINA SCHMIEDLOVA 2
ΤΕΛΙΚΟ
PARK SOHYUN 2vs
ΜΑΤΑΡΟΥΓΚΑ ΡΑΜΟΝΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΟΥAΡΝΤ ΤΖΕΙΜΣ 2vs
ΜΠΛΑΝΚΑΝΟ ΤΖΕΦΡΕΙ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΟΝΤΟ ΣΑΚΟΥΡΑ 0vs
MISAKI MATSUDA 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΑΝΚΟΥΤ ΤΟΜΑΣ 2vs
ΚΑΒAΤΣΙ, ΚΑΖΟΥΜΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΝΤΙΣΟΝ, ΑΡΟΝ 1vs
ΝΟΓΚΟΥΣΙ ΡΙΟ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΕΛAΝΙ ΤΖΕΣΕ 1vs
ΣΒΙΝΙ ΝΤΕΙΝ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΛΕΙΝ ΜΠΡΙΝΤΑΝ 2vs
ΣΟΥΚΤΟΝ-ΕΝΓΚ, ΧΑΝΧAΙ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΑΚΕΟΥΤΣΙ ΚΕΝΤΟ 2vs
ΓΚΡΙΝ ΚAΜΕΡΟΝ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΑΤΖΙΜΑ ΝΑΟΚΙ 1vs
ΚΡΝΟΚΡΑΚ ΑΛΕΞAΝΤΕΡ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΕΛAΝΙ ΤΖΕΙΚ 1vs
MATTHEW ROMIOS 2
ΤΕΛΙΚΟ
CHIARA DI TOMMASO 0vs
ΧΑΝΑΤAΝΙ ΝAΓΚΙ 2
ΤΕΛΙΚΟ
BRANKOVIC/FOWLER 0vs
BOZOVIC/POPOVIC 2
ΤΕΛΙΚΟ
RODIONOVA/ROUTLIFFE 2vs
GARLAND/KUNG 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΑΒAΡΡΟ ΕΜΜΑ 1vs
SLOANE STEPHENS 2
ΤΕΛΙΚΟ
BARAD/MATARUGA 0vs
POULOS/SYMONS 2
ΤΕΛΙΚΟ
ASHLEY/BOZICEVIC 0vs
BARRY/TOMIC 2
ΤΕΛΙΚΟ
HONDO/KAWAMURA 0vs
BAINS/BEREZOV 2
ΤΕΛΙΚΟ
OSBORNE/SHARMA 0vs
BEALE/FANCUTT 2
ΤΕΛΙΚΟ
BARCLAY/MEAGHER 0vs
TAYLOR/TAYLOR 2
ΤΕΛΙΚΟ
DELLAVEDOVA/MA 0vs
CORBETT/IBRAHIM 2
ΤΕΛΙΚΟ
KAWACHI/TAKEUCHI 2vs
SOOKTON-EN/SUMIZAWA 0
ΤΕΛΙΚΟ
OZEKI/UEDA 2vs
UREKE/ZAKARLYUK 0
ΤΕΛΙΚΟ
PARNABY/SMITH 0vs
MIHALIKOVA/MYERS 2
ΤΕΛΙΚΟ
DI TOMMASO/MARSHALL 0vs
HOSOGI/MATSUDA 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΕΡΙΝΑ ΧΑΓΙAΣΙ 1vs
ΙΒΑΝΟΒΑ ΝΤAΣΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
DELANEY/MAHER 0vs
PURCELL/PUTTERGILL 2
ΤΕΛΙΚΟ
KLEIN/PUODZIUNAS 2vs
COURT/SWEENY 0
ΤΕΛΙΚΟ
NOGUCHI/TAJIMA 2vs
CRNOKRAK/GREEN 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΜAΕ ΑΚΙΚΟ 1vs
YURIKO MIYAZAKI 2
ΤΕΛΙΚΟ
HSU/ROMIOS 2vs
ADDISON/DELANEY 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΑΜ ΜAΡΤΙΝ 2vs
MUSTAFA CAN GUNES 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΝAΒΑ ΕΜΙΛΙΟ 2vs
ΜΙΤΣΕΛΙ ΜAΡΚΟ 1
ΤΕΛΙΚΟ
OKSANA SELEKHMETEVA 2vs
ADESUWA OSABUOHIEN 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΑΜΠAΖ ΑΒAΝΤ ΖΑΣΚΟΥΕΛΙΝ 1vs
ΤΑΜAΡΑ ΤΕΡΕΖΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
LEE SO-RA 0vs
ΜΑΤΟΥΣΟΒΑ ΜΠAΡΜΠΟΡΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
RISA USHIJIMA 0vs
ΟΚΑΜΟΥΡΑ ΚΟΥΟΚΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΤΡAΚΟΒΑ ΒΑΛΕΡΙΑ 0vs
ΚΑΝ ΒΙΚΤΟΡΙΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
GOKBERK SARITAS 0vs
ΤΟΡΕΜΠΚΟ ΠΙΤΕΡ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΕΡΜAΝ ΣΙΝΑ 0vs
ΖΑΒAΝΤΣΚΑ ΤΖΟAΝΝΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
HUA RUNHAO 0vs
ΚΟΝΕΤΣΝΙ ΜΙΤΣΑΛ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΑΡΑΜΟΚΟ ΝΑΙΜA 1vs
ΤΣΕΛΙΚ ΣΟΥΖAΝΕ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΡΕΠAΤ ΜΠΑΠΤΙΣΤ 2vs
ΑΝΤΙΛ ΚΑΛΙΑΝΠΟΥΡ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΖΑΚΟΜΙΝΙ ΛΟΥΚA 2vs
ANDRES HAEFELE 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΕΜΕΡΙ ΚAΛΒΙΝ 2vs
ΠΙΣAΝΕ ΤΟΜ 0
ΤΕΛΙΚΟ
MA/XUN 2vs
HONTAMA/KUWATA 0
ΤΕΛΙΚΟ
KAJI/NAMIGATA 2vs
KOBORI/SHIMIZU 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΙΜΑ ΝΤΡAΓΚΟΣ 2vs
ΝΤAΒΙΝΤΟΒ ΙΒAΝ 0
ΤΕΛΙΚΟ
HAJEK/VILARDO 2vs
KOVACIC/PECAK 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΑΚAΡΕΒΙΣ ΣAΡΑ 1vs
TENA LUKAS 2
ΤΕΛΙΚΟ
RAMADAN/SHAABAN 2vs
AMR/HABIB 0
ΤΕΛΙΚΟ
IMANISHI/YONEHARA 0vs
HAYASHI/MORISAKI 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΟΛΕΝΤΟ ΜΠAΓΚΟΥΕ ΠΟΛ 2vs
CHRISTOFFER SOLBERG 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΙΙΡΣ ΖΟΙ 0vs
IZABELA G. NOVAC 2
ΤΕΛΙΚΟ
UCHIJIMA/ZHANG 1vs
KAJITANI/SATO 2
ΤΕΛΙΚΟ
J. V. D. SCHULENBURG 2vs
ΚΟΡΟΛΕΦ ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΑΡ ΣΙΜΟΝ 1vs
ΣΙΜΟΝ ΤΟΜΠΙΑΣ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΧAΝΤΕΡ ΒΟΝ 2vs
CHRISJAN VAN WYK 0
ΤΕΛΙΚΟ
VERA LAPKO 0vs
CAMILA GIORGI 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠAΝΕΣ ΜΑΒΕΡΙΚ 0vs
ΚΑΖΟ ΑΡΤΟΥΡ 2
ΤΕΛΙΚΟ
JIRI LEHECKA 0vs
DUSTY BOYER 2
ΤΕΛΙΚΟ
TERENCE ATMANE 2vs
ΖΟΝΚΟΥΡ ΡΟΝΑΡ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΟΓΚΝΤAΝ ΑΝΑ 1vs
ΜΑΡΤΙΝΚΟΒΑ ΤΕΡΕΖΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
CAIJSA HENNEMANN 0vs
MARTINA BIAGIANTI 2
ΤΕΛΙΚΟ
TIAGO TORRES 0vs
ΦΟΥΡΝΕΣ ΕΒAΝ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΜΠΕΡΛAΙΤΝΕΡ ΝΙΛ 2vs
STAMATIOS KAPIRIS 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΕΓΚΟΥΤ ΤΙΜΟ 2vs
NICOLO TURCHETTI 0
ΤΕΛΙΚΟ
HIRATA/NAGATA 0vs
AYUKAWA/SEMA 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΡΛΟΒΑ ΝΑΤAΛΙΑ 1vs
ΑΛΕΞAΝΤΡ ΝΤΑ ΡΟΣΑ ΚAΡΟΛΑΙΝ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΧAΣΟΝ ΤΖΟΡΝΤΑΝ 0vs
FILIP CRISTIAN JIANU 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΟΕΛΕΡ ΝΤΟΜΙΝΙΚ 2vs
LUKAS KRAINER 0
ΤΕΛΙΚΟ
ILNYTSKY/SASNOUSKI 0vs
MORAING/ROSENKRANZ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΟΛΑΡ ΝAΣΤΖΑ 2vs
MAYYA GORBUNOVA 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΕΝΤΟΝΙ ΚΟΡΙΝ 2vs
DALILA SPITERI 1
ΤΕΛΙΚΟ
CREPALDI/RICCA 0vs
GENGEL/POLJAK 2
ΤΕΛΙΚΟ
MANAFOV/PICHLER 2vs
MOHD/SYED NAGUIB 0
ΤΕΛΙΚΟ
J. BOUZAS MANEIRO 2vs
ΣΙΕΝΤΛΙΣΚΑ ΝΑΤΑΛΙΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΕΜΠΕΝΤΕΦ ΑΛΕΞAΝΤΕΡ 2vs
ΜΠΟΜΠΡΟΦ ΜΠΟΓΚΝΤAΝ 0
ΤΕΛΙΚΟ
BOONE/OSABUOHIEN 2vs
ALHUSSEIN/ZOLOTAREVA 1
ΤΕΛΙΚΟ
NABIL/RAMY 0vs
LEE/ROMEO 2
ΤΕΛΙΚΟ
JANI/SHERIF 2vs
ANIL/VANGELOVA 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΡΙΣΑΚAΡΙΟΥ, ΑΝΤΡΕΑ 2vs
ΓΙAΝΤΡΙΤΣ ΤΕΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
LAMENS/SIMION 0vs
MARKOVA/RADISIC 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΟΡAΚΟΒΑ ΓΚΑΜΠΡΙΕΛΑ 0vs
REBEKA MASAROVA 2
ΤΕΛΙΚΟ
ANSHBA/PACHKALEVA 0vs
GJORCHESKA/PAPAMICHA 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΟΥΕΡΣΤ ΤΖΕΝΙ 2vs
ΜΙΚΟΥΛΣΚΙΤ ΤΖΑΣΤΙΝΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
KOUSSENKOVA/YUSHCHEN 2vs
RASLAN/SANCHEZ 0
ΤΕΛΙΚΟ
CRETU/IVANOV 2vs
JERMAR/POSPISIL 1
ΤΕΛΙΚΟ
DUDDUPUDI/GUNDUBOINA 0vs
ARRIBAGE/BROVILLE 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΚAΝΤΧΕ ΑΡΖΟΥΝ 2vs
ΦAΡΙΑ, ΛΟΥΙΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ADAMEK/AMIROV 0vs
IGOSHIN/TYURNEV 2
ΤΕΛΙΚΟ
HERAZO/LIZARAZO 1vs
GALFI/STRAKHOVA 2
ΤΕΛΙΚΟ
PUJOL NAVARRO/SAEZ 0vs
ALTUNA/WILLIS 2
ΤΕΛΙΚΟ
ROBILLARD-MILLETTE 2vs
ΓΚΑΓΚΙΝΙ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
OZ/SEZER 2vs
KAN/MOLINARO 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΟΥΡΕΛ ΚΛAΡΑ 0vs
JIL BELEN TEICHMANN 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΑΖΑΝΙΟΥΚ ΝΤΕΝΙΖ 2vs
LARA VAN DER MERWE 0
ΤΕΛΙΚΟ
LO/MORITANI 1vs
KHOTKOV/UZHYLOVSKYI 2
ΤΕΛΙΚΟ
FOUAD/FOUAD 1vs
NOVAC/VIG 2
ΤΕΛΙΚΟ
ALEC BECKLEY 0vs
ΜΑΡΤΙΝΟ ΜΑΤΕΟ 2
ΤΕΛΙΚΟ
FALLERT/MORENO 2vs
BARROSO/COPPINI 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΟΛ ΓΙΑΚΟΥΜΠ 1vs
ΠΕΡΧΙΚΟΤ ΜAΘΙΟΥ 2
ΤΕΛΙΚΟ
FANSELOW/MERTENS 2vs
ROGLAN/WINTER LOPEZ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΖΑΝΓΚ ΣΟΥAΙ 2vs
ΜΠΧΟΣAΛΕ ΡΟΥΤΟΥΖΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
JASMIJN GIMBRERE 0vs
ΠΕΤΡΟΥΖΕΛΟΒΑ ΛΟΥΣΙ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΙΑΝΓΚ ΓΙΑ ΓΙ 1vs
PRISKA M. NUGROHO 2
ΤΕΛΙΚΟ
JANG SU JEONG 2vs
ΑΜΑΝΜΟΥΡAΝΤΟΒΑ ΑΚΓΚΟΥΛ 0
ΤΕΛΙΚΟ
CORNUT/SCHMITZ 2vs
HODKIN/SCHINAS 0
ΤΕΛΙΚΟ
ERSOZ/LOVQVIST 2vs
BEJENARU/SCHWARTZMAN 0
ΤΕΛΙΚΟ
KRASNOVA/SELEKHMETEV 2vs
KALAITZIS/PYSSON 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΟΜΟΒΑ ΒΙΚΤΟΡΙΑ 2vs
ΦΡΕΤΣ ΜΑΓΚΝΤΑΛΕΝΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
MANJI/STEVENSON 2vs
OKAMURA/WATANABE 0
ΤΕΛΙΚΟ
CHLPAC/MARTINICH 2vs
FULOP/KALLISTROU 0
ΤΕΛΙΚΟ
AHREN MOONGA/NG 1vs
KHOMENTOVSKI/SKORIL. 2
ΤΕΛΙΚΟ
BERGEN/DUCA 2vs
MATOULA/SPIRIDIS 1
ΤΕΛΙΚΟ
SAKELLARIDIS/SAKELL. 0vs
APOSTOL/GRIGORIU 2
ΤΕΛΙΚΟ
LORENZO ROTTOLI 2vs
ΜAΙΓΚΑ ΡΙΚAΡΝΤΟ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΟΕΛ ΜΑΛΑΟΥΡΙΕ 0vs
ΜΕΛΝΙΚΟΒΑ ΜΑΡΙΝΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
BOMBARA/MARINO 2vs
DEMEROUTIS/EHRENSCH. 0
ΤΕΛΙΚΟ
HE/HUA 2vs
EVERY/PISANE 0
ΤΕΛΙΚΟ
HELLER/TOREBKO 2vs
BATTAGLINO/MICELI 0
ΤΕΛΙΚΟ
ASTAKHOVA/DEMA 2vs
BAYKAN/KAJEVIC 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΖΟΥΓΚΕΡ ΖΟAΝ 2vs
DELIEN KLEINHANS 0
ΤΕΛΙΚΟ
INIGO CERVANTES 1vs
ΣΛΟΜΠΟΤΣΙΚΟΦ ΡΟΝΑΛΝΤ 0
ΤΕΛΙΚΟ
BILGIN/ILKEL 2vs
CEPEL/VEREMEYCHUK 0
ΤΕΛΙΚΟ
CABAJ AWAD/SAMIR 2vs
CAMERANO/VAN POPPEL 0
ΤΕΛΙΚΟ
BOYER/DAMM 2vs
DIARRA/NOUZA 0
ΤΕΛΙΚΟ
DANILINA/KOVAL 2vs
GUO/HAN 0
ΤΕΛΙΚΟ
GIANNI MINA 0vs
JULES OKALA 2
ΤΕΛΙΚΟ
TSHEGOFATSO TSIANG 0vs
BERFU CENGIZ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΣΑΟΥΡAΣΙΑ ΓΙΑΣ 0vs
ΣAΛΤΟΝ ΝΤΙΛΑΝ 2
ΤΕΛΙΚΟ
TURKER/AKKOYUN 1vs
BORZA/DIMA 2
ΤΕΛΙΚΟ
JANIS/NAREYKA 0vs
HAMPEL/OBERLEITNER 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΤΖΟΥΚΟΒΙΤΣ ΝΤΟΥΧΕ 0vs
ΒΕΙΣ ΑΛΕΞAΝΤΕΡ 2
ΤΕΛΙΚΟ
CAPPELLETTI/ROCCHETT 1vs
CUROVIC/OSTLUND 2
ΤΕΛΙΚΟ
IONE/LEHECKA 1vs
THANOS/XILAS 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΚΕ ΚΛΟΕ 1vs
ΜΛΑΝΤΕΝΟΒΙΤΣ ΚΡΙΣΤΙΝΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΟΥΛΙΚΟΒΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 0vs
ΜΙΣΙΝΑ ΝΤAΡΙΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
GIRARDI/KULHAVA 2vs
MIHAIL/TREVISAN 1
ΤΕΛΙΚΟ
CARIPI/HUNTER 2vs
KRSTIN/RADOJKOVIC 0
ΤΕΛΙΚΟ
CELEBIC/SAVELJIC 2vs
KAPIRIS/STAMOULOS 0
ΤΕΛΙΚΟ
GADAMAURI/HASSON 1vs
MEDJEDOVIC/TEPAVAC 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΙΝΤΧΑΡΘ ΡΑΒAΤ 2vs
BARAN CENGIZ 0
ΤΕΛΙΚΟ
GORBUNOVA/ZAWADZKA 0vs
GADIENT/KARAMOKO 2
ΤΕΛΙΚΟ
BOUZAS/CUSTIC 1vs
KLASEN/KOELZER 2
ΤΕΛΙΚΟ
DEN HEIJER/TURCHETTI 2vs
BONADIO/TRESCA 0
ΤΕΛΙΚΟ
BEREZNYAK/KIMCHI 1vs
FALKOWSKA/KUBKA 2
ΤΕΛΙΚΟ
BANES/ELLIS 2vs
BOTHWELL/HARRIS 0
ΤΕΛΙΚΟ
NIEDERMEIER/ZUND 0vs
OLIYNYKOVA/SIEDLISKA 2
ΤΕΛΙΚΟ
MARETHA BURGER 0vs
ΜΟΡΒAΓΙΟΒΑ ΒΙΚΤΟΡΙΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
DESAI/ROGOZINSKA 2vs
BIZHUKOVA/MATUSOVA 0
ΤΕΛΙΚΟ
COELHO/GRACA 0vs
SALGADO/TORRES 2
ΤΕΛΙΚΟ
GASPAR/MASAROVA 2vs
CADAR/STAMATOVA 0
ΤΕΛΙΚΟ
DUSSIN/JONCOUR 2vs
BINDING/CACAO 0
ΤΕΛΙΚΟ
ERNAELSTEEN/MEERSCH. 0vs
BOBROV/ERLER 2
ΤΕΛΙΚΟ
CARR/DENOLLY 2vs
CHINGONO/TSIANG 0
ΦΡΟΝΤ ΣΙΜΟΝ -vs
ΝΤΙΑΡA ΓΚΙΜΠΡΙΛ -
WONG HONG YI CODY -vs
IZABELA G. NOVAC -
ΕΜΝΤΛΟΥΛΒΑ ΓΟΥΑΡΟΝΑ -vs
ΛΕ ΜΠΙΧAΝ, ΚΕΛΙΑ -
ΡΕΜΠΟΥΛ ΦΑΜΠΙAΝ -vs
ΣAΛΤΟΝ ΝΤΙΛΑΝ -
CHINA (W) 1vs
INDIA (W) 0
SOUTH KOREA (W) 1vs
UZBEKISTAN (W) 0
CHINESE TAIPEI (W) 0vs
INDONESIA (W) 1
COLMEGNA/SPITERI -vs
ARCIDIACON/HORACKOVA -
KALYANPUR/SURESHKUM. -vs
BINDA/MINC -
SALTON/VAN WYK -vs
KALENICHENKO/THIROU. -
ΚΟΜΕΣAΝΑ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ -vs
ΖΟΥΚΑΣ ΜΑΤΙΑΣ -
ORTEGA/ROOTHMAN -vs
RAWAT/VELDHEER -
HAN N./KIM N. -vs
ABDURAIMOVA/AMANMURADOVA -
PENG/XU -vs
MIRZA/RAINA -
ΜΠΛΑΝΤΣ ΟΥΛΙΣΕΣ -vs
ΓΚΟΜΕΘ-ΕΡΕΡΑ ΚAΡΛΟΣ -
HEATHER WATSON -vs
ΜΑΡΙΑ ΤΑΤΙAΝΑ -
LAUREN DAVIS -vs
ΠΟΝΤΟΡΟΣΚΑ ΝAΝΤΙΑ -
CEKIRGE/FERNANDEZ -vs
MANZANERA/TRAPEZNIK. -
ΑΛΤΜAΙΕΡ ΝΤAΝΙΕΛ -vs
ΜΠΟΥΡΧΙΕΡ, ΧAΡΙ -
PURCELL/SMITH -vs
COSSU/MANNARINO -
BOLUDA/CHEPELEV -vs
DESCHAMPS/VALSECCHI -
ΡΑΣ ΑΡAΝΤΞΑ -vs
ΦΛΙΝΚ ΒΑΡΒAΡΑ -
CHAN/CHAN YUNG -vs
NUGROHO/SUTJIADI -
DIATCHEN./DZALAMIDZE -vs
BUCSA/HEISEN -
DARYA KASATKINA -vs
ΠΑΡΜΕΝΤΙΕΡ ΠΑΟΥΛΙΝ -
ALCARAZ/PEREZ -vs
BORTOLOTTI/ESTEVE -
BENJAMIN AMBROSIO -vs
JOAO PEDRO SORGI -
D. DUTRA DA SILVA -vs
S. RODRIGUEZ TAVERNA -
JUAN CERUNDOLO -vs
GUIDO JUSTO -
MERINO/PENA LOPEZ -vs
DIAZ ACOSTA/TIRANTE -
KATERINA BONDARENKO -vs
SARA SORRIBES TORMO -
LISTER/SIZIKOVA -vs
KATO/WANG -
ΝΤΙΕΖ ΣΤΙΒΕΝ -vs
JOHN PATRICK SMITH -
ΚΑΡΟΥAΝΑ ΛΙΑΜ -vs
AGUSTIN VELOTTI -
ROUMANE/SLOBODCHIKOV 0vs
KOUZNETSOV/MARTINEZ 1
MITU/OLARU -vs
CASCINO/JACQUEMOT -
PRIHODKO/WEIS 0vs
MARTOS GORNES/PEREZ 1
ΚΟΥΖΜΟΒΑ ΒΙΚΤΟΡΙΑ -vs
LESLEY PATTINAMA -
MONA BARTHEL -vs
IRINA BEGU -
SEM VERBEEK -vs
ΚΡΕΣΙ ΜΑΞΙΜ -
ΖΑΒAΤΣΚΑ ΚΑΤΑΡΙΝΑ -vs
ΝΤΙ ΛΟΡΕΝΤΖΟ ΦΡΑΝΣΕΣΚΑ -
SHINTARO MOCHIZUKI -vs
ΜΠΕΡAΝΚΙΣ ΡΙΚAΡΝΤΟ -
ΧAΑΣ ΜΠAΡΜΠΑΡΑ -vs
ΦΑΛΚΟΝΙ ΙΡΙΝΑ -
ΒΙΧΛΙAΝΤΣΕΒΑ ΝΑΤAΛΙΑ -vs
JESSICA PEGULA -
ΣΜΙΘ ΚΙΓΙAΝ -vs
ΠΕΝΙΣΤΟΝ ΡAΙΑΝ -
NOAH RUBIN -vs
LUCAS POUILLE -
ANNA KALINSKAYA -vs
USUE ARCONADA -
CERVANTES/ROCA -vs
HAMOU/MINA -
DOLEHIDE/SHARMA -vs
KRAWCZYK/OLMOS -
BAEZ/GALARZA -vs
ARRECHE/CASANOVA -
CAROU/COMESANA -vs
ARGUELLO/EGEA -
DUTRA DA SILVA/SORGI -vs
HIDALGO/MONZON -
OLIVIERI/VILARO -vs
URYSON/VILLANUEVA -
BERNARD TOMIC -vs
ΜΕΝΕΝΤΕΖ-ΜΑΣΕΙΡΑΣ ΑΝΤΡΙAΝ -
GIAN MARCO MORONI -vs
ΓΚAΙΟ ΦΕΝΤΕΡΙΚΟ -
ΕΣΚΟΜΠΕΝΤΟ ΕΡΝΕΣΤΟ -vs
JASON KUBLER -
HARRIET DART -vs
LAURA SIEGEMUND -
YANINA WICKMAYER -vs
MADISON BRENGLE -
ΛΕΠΣΤΕΝΚΟ ΒΑΡΒAΡΑ -vs
ΜΟΧAΜΕΝΤ ΑΣΙΑ -
ΒΑΝΤΕΒΕΓΚΕ ΚΟΚΟ -vs
WANG XINYU -
LESYA TSURENKO -vs
ΛAΟ ΝΤΑΝΙΕΛΕ -
ΚΑΡΟΥΣΟ ΣΑΛΒΑΤΟΡΕ -vs
ΚΒΙΑΤΚΟΒΣΚΙ ΤAΙ-ΣΟΝ -
ΝAΝΤΑ ΓΚΟΒΙΝΤ -vs
ΠΟΛΜAΝΣ ΜΑΡΚ -
FRANCES TIAFOE -vs
ΜΟΧ ΜAΙΚΛ -
ΜΠΟΥΤΣ ΤΖAΣΤΙΝ -vs
ΚΑΣΤΕΛΝΟΥΟΒΟ ΛΟΥΚΑ -
ΤΖΧΟΥ ΕΒΑΝ -vs
TOBY ALEX KODAT -
BOUZKOVA/VORACOVA -vs
ADAMCZAK/SANCHEZ -
DE LA FUENTE/TORRES -vs
CERUNDOLO/KESTELBOIM -
JUSTO/RODRIGUEZ -vs
ABOIAN/FARJAT -
ΡΟΤΖΕΡΣ ΣΕΛΜΠΥ -vs
NICOLE GIBBS -
BALAJI/NEDUNCHEZHIYA -vs
COSSU/MANNARINO -
ΜΠΡΟΑΝΤΙ ΛΙΑΜ -vs
ΝΑΚΑΣΙΜΑ ΜΠΡAΝΤΟΝ -
ΜΑΡΚΟΡA ΡΟΜΠΕΡΤΟ -vs
ΜΠΡΙΜΕΡ ΓΚAΓΚΕ -
ΣΒΙΤΟΛΙΝΑ ΕΛΙΝΑ -vs
ΚΟΒΙΝΙΤΣ ΝΤAΝΚΑ -
BAPTISTE/LIU -vs
GLEASON/LOEB -
VERA ZVONAREVA -vs
SAMANTHA STOSUR -
MACKENZIE MCDONALD -vs
ΝΤAΝΙΕΛ ΤAΡΟ -
ΚΟΥΝΤΛΑ ΝΤΕΝΙΣ -vs
ΧΑΝΒΙΕΡ ΜΑΞΙΜ -
ΧAΜΠΕΡΤ ΟΥΓΚΟ -vs
ΣΟΚ ΤΖΑΚ -
ΧAΛΜΠΑΕΡ ΕΛΙΖΑΜΠΕΘ -vs
ALLURA ZAMARRIPA -
ΒΕΓΚΕΛ ΣΤΕΦΑΝΙ -vs
LEYLAH FERNANDEZ -
AUDREY BOCH-COLLINS -vs
ΣΕΜΠΟΒ ΚAΘΡΙΝ -
ALENIK/SAMUELSSON -vs
RAPP/REDLICKI -
ΤΣAΠΕΛ ΝΙΚ -vs
ΣΤAΛΝΤΕΡ ΡΙΖ -
ΜΕΝΤΕΖ ΣΕΟΝΕ -vs
ΟΥΝΤΒAΡΝΤΙ ΠAΝΑ -
TOMAS ETCHEVERRY -vs
ΚΙΝΓΚ ΕΒΑΝ -
ΣΕ ΓΚΑΜΠΡΙΕΛΑ -vs
ROBIN MONTGOMERY -
KATERINA SINIAKOVA -vs
ΒΙΚΕΡΙ ΣΑΣΙΑ -
VIKTORIA AZARENKA -vs
TAMARA ZIDANSEK -
BARRERE/POUILLE -vs
ARNEODO/CARUSO -
ΕΟΥΜΠΑΝΚΣ ΚΡΙΣΤΟΦΕΡ -vs
ΓΚΙΟΥΣΤΙΝΟ ΛΟΡΕΝΤΖΟ -
CHRIS O'CONNELL -vs
ΚΟΡΝΤΑ ΣΕΜΠAΣΤΙΑΝ -
ΡΕΝΤΛΙΚΙ ΜAΙΚΛ -vs
ΝΤΟΝΣΚΟΙ ΕΒΓΕΝΙ -
ΚΡΟΥΓΚΕΡ ΜΙΤΣΕΛ -vs
ΑΛΜΠΟΤ ΡAΝΤΟΥ -
LIVE
ES GUELMA 0vs
ΠΑΡΑΝΤΟΥ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ASM ΟΡAΝ 1vs
ΣΧΛΕΦ 0
LIVE
ΣAΝΤΝΕΣ 0vs
ΧΟΝΚΑ 1
CHERNO. II ODESSA -vs
TURA TATARBUNARI -
SV PACHERN -vs
FELDKIRCHEN -
KLAGENFURT AMATEURE -vs
ΣΕΝΤ ΓΙAΚΟΜΠ ΡΟΣΕΝΤΑΛ -
FEHRING -vs
SV DEUTSCH GORITZ -
SK WERNDORF -vs
TOBELBAD -
ΛΑΝΤΣΚΡΟΝΑ -vs
ΡΟΖΕΝΓΚΑΡΝΤ -
SV STRASS -vs
SIEBING -
ΠΙΝΖAΟΥ ΣAΛΦΕΛΝΤΕΝ -vs
ΜΠΙΣΧΟΦΣΟΦΕΝ -
ΓΚΟΖΕΝΧΑΙΜ -vs
FC BASARA MAINZ -
LIVE
ΑΓΙΑΞ U19 0vs
ΑΤΛ. ΜΑΔΡΙΤΗΣ U19 0
LIVE
ΜΠΕΝΦΙΚΑ U19 3vs
ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ U19 1
ΑΤΑΛAΝΤΑ U19 -vs
ΛΥΩΝ U19 -
ΙΝΤΕΡ U19 -vs
STADE RENNES U19 -
LIVE
ΟΥΦΙΜΕΤΣ ΟΥΦΑ 63vs
ΣΠΑΡΤAΚ ΠΡΙΜΟΡΙ ΒΛΑΝΤΙΒΟΣΤΟΚ 78
LIVE
ΣAΜΑΡΑ 47vs
ΒΟΣΤΟΚ-65 37
LIVE
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ (Γ) 53vs
ΚΑΙΣΕΡΙ ΜΠAΣΚ. (Γ) 36
ELAZIG (W) -vs
ΚΑΝΚAΓΙΑ ΓΙΟΥΝΙΒΕΡΣΙΤΕΣΙ (Γ) -
LIVE
AL ARABI 36vs
AL WAKRAH 37
AL GHARAFA -vs
AL SHAMAL -
LIVE
ΚΟΒΑ ΝΤΑ ΠΙΕΝΤAΤΕ U23 0vs
ΠΟΡΤΙΜΟΝΕΝΣΕ U23 0
LIVE
ΒΙΤΟΡΙΑ ΝΤΕ ΓΚΙΜΑΡAΕΣ U23 1vs
ΛΕΙΣΟΕΣ U23 0
LIVE
ΦΕΙΡΕΝΣΕ U23 0vs
ΑΚΑΝΤΕΜΙΚΑ ΚΟΙΜΠΡΑ 0
LIVE
ΡΙΟ ΑΒΕ U23 0vs
ΑΒΕΣ U23 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΑΡΙΤΙΜΟ U23 1vs
ΒΙΤΟΡΙΑ ΣΕΤΟΥΜΠΑΛ U23 3
ΕΣΤΟΡΙΛ U23 -vs
ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΛΙΣ. U23 -
LIVE
VICTORIA GRODNO (W) 30vs
VICTORIA BREST (W) 20
LIVE
ΑΛΟΥΜΙΝΙΤΣ 0vs
ΟΛΙΜΠΙΑ ΛΙΟΥΜΠΛΙAΝΑ 2
LIVE
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ U19 (Γ) 0vs
ΤΣΕΧΙΑ U19 (Γ) 0
LIVE
ΑΛ ΖΙΛ 0vs
ΑΛ ΝΟΖΟΥΜ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΛΣΧΟΥΛΑ 0vs
ΑΛ ΑΝΣAΡ ΜΕΝΤΙΝΑ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΛ ΤΑΙ 0vs
ΑΛ ΤΟΥΚΜΠAΧ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΧΟΥΝΤ ΜΕΝΤΙΝΑ 0vs
ΑΛ ΜΠΑΤΕΝ 1
ΤΖΕΝΤΑ ΚΛΑΜΠ -vs
ΧΟΤAΙΝ -
LIVE
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γ) 0vs
ΛΙΝΑΜΑΡ ΜΠΕΚΕΣΑΜΠAΙ (Γ) 0
LIVE
ΜΠΑΣAΜ 0vs
WAC D'ADJAME 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΤΡΟΝAΤΟ ΠΑΡΑΝA 3vs
ΤΑΓΙΕΡΕΣ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΥΡΑΚAΝ ΜΠΟΥΚΕΟ 1vs
ΙΝΤΕΠΕΝΤΙΕΝΤΕ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΟΛ ΝΤΕ ΑΜΕΡΙΚΑ 2vs
ΣΠΟΡΤΙΒΟ ΣΑΝ ΛΟΡΕΝΤΖΟ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΜΠΡΑΣ ΣΑΝΙΤAΡΙΑΣ 84vs
GIMNASIA 91
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΙΣΠAΝΟ ΑΜΕΡΙΚAΝΟ 96vs
ΑΡΓΕΝΤΙΝΟ ΤΖΟΥΝΙΝ 73
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΑΝ ΜAΡΤΙΝ ΚΟΡΙΕΝΤΕΣ 72vs
ΚΟΜΟΥΝΙΚΑΣΙΟΝΕΣ 70
ΤΕΛΙΚΟ
OLIMPICO 100vs
ATENAS 70
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΑΣ ΑΝΙΜΑΣ 87vs
ΑΜΠΑ ΑΝΤΣΟΥΝΤ 75
ΤΕΛΙΚΟ
ΣAΟ ΧΟΣΕ 1vs
YPIRANGA-RS 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΙΛΜΕΣ 1vs
ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΡΑΦΑΕΛΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΑΡΜΙΕΝΤΟ 0vs
ΚΛΑΜΠ ΑΛΜAΓΚΡΟ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΑΛΕΝΤΟΥΠAΡ 2vs
REAL SANTANDER 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΕΠΟΡΤΕΣ ΚΟΥΙΝΤΙΟ 2vs
ΟΡΣΟΜΑΡΣΟ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΙΟ ΚΛAΡΟ 90vs
ΟΥΝΙΦAΚΙΣΑ 80
ΤΕΛΙΚΟ
SAO JOSE 81vs
ΜΠΟΤΑΦΟΓΚΟ 87
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΟΥΜΠΑΡAΟ 0vs
ΑΒAΙ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΛΟΥΜΙΝΕΝΣΕ (Γ) 0vs
ΚΟΡΙΤΙΜΠΑ (Γ) 3
SP FC / BARUERI (W) -vs
ΠΙΝΕΙΡΟΣ (Γ) -
ΤΕΛΙΚΟ
ΖΑΜΟΡΑ 3vs
ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΤAΝΟΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΙΡΑΣΟΛ 1vs
ΟΕΣΤΕ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΥΡΟΥΝΤAΙ ΟΥΝΙΒΕΡΣΙΤAΡΙΟ 84vs
ΑΓΚΟΥAΝΤΑ 91
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΙΓΚΟΥΑ 81vs
ΚAΠΙΤΟΛ 85
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΛΑΜΠ ΓΚΟΕΣ 109vs
ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΣΑΓΙAΓΚΟ 65
ΤΕΛΙΚΟ
CSP 2vs
TREZE-PB 0
ΤΕΛΙΚΟ
BRUJOS DE GUAYAMA 87vs
PIRATAS QUEBRADILLAS 89
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΟΥΡΙΚΟ ΓΙΟΝΙΝΤΟ 1vs
ΧΟΥΑΤΣΙΠAΤΟ 0
ΣΑΝΤ. ΓΟΥΟΝΤΕΡΕΡΣ -vs
ΑΟΥΝΤAΞ ΙΤΑΛΙAΝΟ -
ΤΕΛΙΚΟ
CAPITAL CITY GO-GO 102vs
DELAWARE BLUE COATS 105
ΤΕΛΙΚΟ
SALT LAKE CITY STARS 134vs
SOUTH BAY LAKERS 128
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΙΟΥΚ ΜΠΛΟΥ ΝΤΕΒΙΛΣ 88vs
ΝΟΡΘ ΚΑΡΟΛΑΙΝΑ ΓΟΥΛΦΠΑΚ 69
ΤΕΛΙΚΟ
ΧAΟΥΑΡΝΤ ΜΠΙΣΟΝ 62vs
ΜΕΡΙΛΑΝΤ ΙΣΤΕΡΝ ΣΟΡ ΧΟΚΣ 60
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΟΡΘ ΚΑΡΟΛAΙΝΑ ΣΕΝΤΡAΛ 71vs
ΜΠΕΘΟΥΝ ΚΟΥΚΜΑΝ ΓΟΥΑΙΛΝΤΚΑΤΣ 68
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΕΛΑΓΟΥΕΡ ΣΤΕΙΤ ΧΟΡΝΕΤΣ 73vs
ΝΟΡΦΟΛΚ ΣΤΕΙΤ 79
ΤΕΛΙΚΟ
ΣAΟΥΘ ΚΑΡΟΛΙΝΑ ΣΤΕΙΤ ΜΠΟΥΛΝΤΟΓΚΣ 65vs
ΝΟΡΘ ΚΑΡΟΛAΙΝΑ ΑΓΚΙΣ 76
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΕΞΑΣ ΣΑΟΥΘΕΡΝ ΤΑΙΓΚΕΡΣ 78vs
ΑΛΑΜΠAΜΑ ΧΟΡΝΕΤΣ 73
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΚΡAΜΠΛΙΝΓΚ ΣΤΕΙΤ ΤAΙΓΚΕΡΣ 81vs
ΜΙΣΙΣΙΠΙ ΒAΛΕΙ ΝΤΕΒΙΛΣ 61
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΡΕΙΡΙΙ ΒΙΟΥ ΑΜ ΠAΝΘΕΡΣ 73vs
ΑΛΑΜΠAΜΑ ΑΜ ΜΠΟΥΛΝΤΟΓΚΣ 62
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΖΑΚΣΟΝ ΣΤΕΙΤ ΤΑΙΓΚΕΡΣ 76vs
ΑΡΚAΝΣΑΣ-ΠΙΝΕ ΜΠΛΟΥΦ ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΛAΙΟΝΣ 56
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΟΥΕΜΠΕΡ ΣΤΕΙΤ ΓΟΥΑΙΛΝΤΚΑΤΣ 70vs
ΑΙΝΤΑΧΟ ΣΤΕΙΤ ΜΠΕΝΓΚΑΛΣ 78
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΕΙΛΟΡ ΜΠΕΑΡΣ 71vs
ΤΕΞΑΣ ΤΕΚ ΡΕΝΤ ΡΑΙΝΤΕΡΣ 68
ΤΕΛΙΚΟ
TOLUCA (W) 0vs
PACHUCA (W) 2
ΤΕΛΙΚΟ
LEON (W) 3vs
SAN LUIS (W) 0
ΤΕΛΙΚΟ
TIGRES (W) 3vs
MONARCAS MORELIA (W) 1
ΤΕΛΙΚΟ
CLUB TIJUANA (W) 3vs
CLUB AMERICA (W) 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΚΟΥΕΝΣΑ 1vs
ΟΥΝ. ΚΑΤΟΛΙΚΑ (ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΣ) 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΟΓΙΑΛ ΠAΡΙ ΣΙΟΝ 0vs
REAL SANTA CRUZ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΠΟΡΤ ΧΟΥΑΝΚAΓΙΟ 3vs
ΡΕAΛ ΓΚΑΡΣΙΛAΣΟ 2
ΤΕΛΙΚΟ
CAVALIER 0vs
ARNETT GARDENS 1
ΤΕΛΙΚΟ
MUKTIJODDHA SKC 0vs
SAIF SC 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΖΟΡΙΑ ΛΟΥΑΝΣΚ 6vs
ΕΛΒΙΒ U21 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΑΧΤAΡ ΝΤΟΝΕΤΣΚ U21 2vs
DNIPRO-1 U21 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΑΡΠAΤΙ ΛΒΙΒ U21 0vs
ΟΛΕΚΣAΝΤΡΙΑ U21 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΑΡΙΟΥΠΟΛ D U21 1vs
ΒΟΡΣΚΛΑ ΠΟΛΤAΒΑ U21 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΠΛΖΕΝ U19 1vs
ΦAΣΤΑΦ ΖΛΙΝ U19 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΖΟΡΤΖΙΑ ΤΜΠΙΛΙΣΙ 0vs
ΝΤΟΥΣΕΤΙ ΑΡAΓΚΒΙ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΙΟΝΙ ΜΠΟΛΝΙΣΙ 2vs
ΣΕΒΑΡΝΤΕΝΙ 1906 0
ΤΕΛΙΚΟ
INDIAN ARROWS 1vs
ΜΙΝΕΡΒΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΚΟΚΟΥΛAΜ ΚΕΡAΛΑ 1vs
ΙΣΤ ΜΠΕΝΓΚAΛ ΚΛΑΜΠ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΖΟΧΟΡ ΝΤΑΡΟΥΛ ΤΑΚΖΙΜ 2vs
ΣΟΥΓΟΝ 1
ΑΛ ΑΙΝ -vs
ΑΛ ΣΑΝΤ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΙΓΚAΛΙ 1vs
ΜΟΥΧAΝΓΚΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΟΥΚΟΥΡΑ 1vs
ΧΙΡΟΖ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΕΣΠΟΙΡ 0vs
ΓΚΙΚΟΥΜΠΙ 1
ΤΕΛΙΚΟ
KIYOVU SPORTS 0vs
ΓΚΑΣΟΓΚΙ ΓΙΟΥΝ. 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΑΜΠAΛΑ ΣΙΤΙ ΚAΟΥΝΣΙΛ 0vs
ΠΡΟΛAΙΝ 0
ΤΕΛΙΚΟ
BUSOGA UNITED 1vs
ΚΕΙΤΟΥΜ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΠΛΟΒΝΤΙΒ 2vs
ΤΣΣΚΑ 1948 0
ΤΣΣΚΑ ΣΟΦΙΑΣ -vs
ΜΠΟΤΕΦ ΒΡΑΤΣΑ -
ΑΛAΜΠ ΠΙΛΙΠΙΝΑΣ -vs
EASTERN LONG LIONS -
KGC (Γ) -vs
ΧΕΟΝΓΚΟΥΚ ΠΙΝΚ ΣΠAΙΝΤΕΡΣ (Γ) -
ΤΣΑΝΓΚΟΥΟΝ ΣΕΙΚΕΡΣ -vs
ΑΝΙAΓΚ -
ΣΕΟΥΛ ΓΟΥAΙΜΠΙ -vs
ΑΝΣAΝ ΟΚ -
ΝΤΙΝΑΜΟ ΜΟΣΧΑΣ (Γ) -vs
ΒAΚΙΦΜΠΑΝΚ (Γ) -
ΓΙΑΝΓΚ ΑΦΡΙΚΑΝΣ -vs
MBAO FC -
ΜΛAΝΤΙ ΡAΝΤΝΙΚ -vs
ΣΠAΡΤΑΚ ΣΟΥΜΠΟΤΙΤΣΑ -
IBAR ROZAJE -vs
VLLAZNIA -
ΡΑΠΙΝΤΕ ΟΥΕΜ ΖΕΜ -vs
ΦΑΡ ΡΑΜΠAΤ -
ΦΟΥΣ ΦΑΤΧ Γ. ΣΠ. ΡΑΜΠAΤ -vs
ΟΛ. ΝΤΕ ΚΧΟΥΡΙΓΚΜΠΑ -
ΛΟΚΟΜΟΤΙΒΑ ΖAΓΚΡΕΠ -vs
ΣΛAΒΕΝ ΜΠΕΛΟΥΠΟ -
ΡΙΕΚΑ -vs
ΙΝΤΕΡ ΖAΠΡΕΖΙΤΣ -
ΤΙΙΚΕΡΙΤ -vs
ETTA -
ΒΕΦ ΡΙΓΑ -vs
BK OΓΚΡΕ -
ΒΙΣΛΑ ΠΛΟΚ -vs
ΡAΚΟΒ -
ΛΕΧ ΠΟΖΝΑΝ -vs
ΓΚΟΡΝΙΚ ΖAΜΠΡΖΕ -
ΚΕΜΙΚ ΠΟΛΙΣ (Γ) -vs
ΜΛAΝΤΟΣΤ ΖAΓΚΡΕΜΠ (Γ) -
SSC SCHWERIN (W) -vs
ASTERIX AVO (W) -
MACCABI RA'ANANA -vs
ΧAΠΟΕΛ ΑΦΟΥΛΑ -
ΜΠΝΕΙ ΧΕΡΖΛΙΓΙΑ -vs
ΕΛΙΖΟΥΡ ΑΣΚΕΛΟΝ -
ΜΑΚAΜΠΙ ΧΟΝΤ ΧΑΣΑΡΟΝ -vs
ΕΛΙΤΖΟΥΡ ΓΙΑΒΝ -
AISTES-LSMU (W) -vs
NEPTUNAS (W) -
CSM ΟΡΑΝΤΕΑ -vs
ΑΤΛΑΣΙΜΠ ΣΙΜΠΙΟΥ -
ΟΥΛΜ 1846 -vs
ΣΤΙΝΜΠΑΧ 1921 -
ΤΡΑΜΠΖΟΝΣΠΟΡ -vs
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ -
ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ (Γ) -vs
ΖΕΛΕΖΝΙΚΑΡ ΛΑΙΚΟΒΑΤΣ (Γ) -
ΝΤΙΝΑΜΟ ΚΙΕΒΟΥ -vs
ΚΟΛΟΣ ΚΟΒΑΛΙΒΚΑ -
ΣΑΑΡΜΠΡΙΚΕΝ -vs
ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΝΤΙΣΕΛΝΤΟΡΦ -
ΣAΛΚΕ -vs
ΜΠAΓΕΡΝ -
ΕΣΜΠΙΕΡΓΚ -vs
ΑΑΡΧΟΥΣ -
ΠΡΙΜΟΡΣΚΑ -vs
ΕΛΙΟΣ ΝΤΟΜΖAΛΕ -
ΠΟΥΣΚΑΣ ΑΚΑΝΤΕΜΙΑ -vs
ΜΕΖΟΚΟΒΕΣΝΤ ΖΟΡΙ -
ΤΟΡΟΥΝ -vs
ΣΤΕΤΣΙΝ -
ΚΛΙΝΤΣΕΝΙ -vs
ΝΤΙΝΑΜΟ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ -
BAERUM BASKET -vs
ΣΕΝΤΡΟΥΜ ΤAΙΓΚΕΡΣ ΟΣΛΟ -
ΡΟΟΥΤ ΡAΜΠΕΝ ΒΙΛΣΜΠΙΜΠΟΥΡΓΚ (Γ) -vs
ΠΟΤΣΝΤΑΜ (Γ) -
ΧAΠΟΕΛ ΧAΙΦΑ -vs
ΜΠΝΕΙ ΓΕΧΟΥΝΤΑ ΤΕΛ ΑΒΙΒ -
ΦΑΜΙΛΙΑ ΣΚΙΟ (Γ) -vs
ΣΙΝΙΟΛΙ ΜΠΡΟΝΙ (Γ) -
ΜΠAΣΚΕΤ ΚΟΣΤΑ (Γ) -vs
ΡΑΓΚΟΥΣΑ (Γ) -
ΜΕΤΡΟΠΟΛ ΜΠAΣΚΕΤ -vs
ΚΟΥΙΜΠΕΡ -
FAST FLAMINGOS (W) -vs
ΑΠΟΛΛΟ 8 (Γ) -
ΒΑΛΟΥΡ ΡΕΙΚΙΑΒΙΚ (Γ) -vs
ΡΕΙΚΙΑΒΙΚ (Γ) -
CWMAMMAN UNITED -vs
ΤΑΦΣ ΓΟΥΕΛ -
ΧAΡΤΛΕΙ ΒΙΝΤΝΕΙ -vs
ΦAΡΝΜΠΟΡΟ -
ΜΠΙΚΟΝΣΦΙΛΝΤ ΣΙΚΟΜΠ -vs
ΤΙΒΕΡΤΟΝ -
ΚΙΝΓΚΣ ΛAΝΓΚΛΙ -vs
ΛΟΒΕΣΤΟΦΤ -
ΣΕΝ ΙΒΣ ΤAΟΥΝ -vs
ΛΙΣΤΟΝ -
ΓΟΥΕΣΤΟΝ ΣΟΥΠΕΡ ΜAΡΕ -vs
ΜΠΛAΚΦΙΛΝΤ & ΛAΝΓΚΛΙ -
ΜΠAΝΜΠΟΥΡΙ ΓΙΟΥΝ. -vs
ΝΙΝΤΧΑΜ ΜAΡΚΕΤ -
ΠΟΥΛ ΤAΟΥΝ -vs
ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΤΑΝ ΠΟΛΙΣ -
ΜΠΙΓΚΛΣΓΟΥΕΙΝΤ ΤAΟΥΝ -vs
`ΑΛΒΕΤΣΕΡΤΣ -
ΡΟΙΣΤΟΝ ΤAΟΥΝ -vs
ΡAΣΝΤΕΝ & ΝΤAΙΜΟΝΤΣ -
ΠΛΙΜΟΥΘ -vs
ΓΚΡΙΜΣΜΠΙ ΤAΟΥΝ -
ΕΞΕΤΕΡ ΣΙΤΙ -vs
ΚΡΟΥ ΑΛΕΞAΝΤΡΑ -
ΣΟΥΙΝΤΟΝ ΤAΟΥΝ -vs
ΣΚAΝΘΟΡΠ -
ΙΝΒΕΡΝΕΣ -vs
ΜΟΡΤΟΝ -
ΕΙΡ -vs
ΝΤΑΝΤΙ ΓΙΟΥΝAΙΤΕΝΤ -
ΠAΡΤΙΚ ΘΙΣΤΛ -vs
ΚΟΥΙΝ ΟΦ ΣAΟΥΘ -
ΝΤΑΝΤΙ -vs
ΑΛΟΑ ΑΘΛΕΤΙΚ -
ΜΠΑΡΝΕΤ -vs