Ο clutch Γιαννούλης Λαρεντζάκης μίλησε για την ανατροπάρα της ΑΕΚ επί της Σομπατέλι που έφερε την υπογραφή του, ενώ ζήτησε υπομονή και δουλειά για τη συνέχεια. «Δεν είναι να πετάμε στα σύννεφα», τόνισε.

Είναι Βασίλισσα των ανατροπών η ΑΕΚ στο BCL και το έδειξε για άλλη μια φορά. Βρέθηκε να χάνει με 25 πόντους, αλλά με μια αδιανόητη ανατροπή, πήρε μια μεγάλη νίκη στο τέλος με 90-89 και είναι στην πρώτη θέση του ομίλου.

Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης βγήκε μπροστά σε μια πολύ δύσκολη στιγμή σαν πραγματικός ηγέτης και έδειξε την κλάση του και την ικανότητα του στις clutch καταστάσεις. Γράπωσε το επιθετικό ριμπάουντ μετά το χαμένο σουτ του Νόλεϊ, έκανε το βηματάκι προς τα έξω και το... μπουμπούνισε υπογράφοντας μια νίκη... ανάσα που είχε ανάγκη ο οργανισμός της Ένωσης για να ηρεμήσει και να επικεντρωθεί στα κρίσιμα ματς που έρχονται σε Ελλάδα και Ευρώπη.

LARENTZAKIS FOR THE WIIIIIIN AJSHDAHGDSAKDHJASJDHASD #BASKETBALLCL | @AEKBCGR https://t.co/ZMXjbkTWge — Basketball Champions League (@BasketballCL) November 18, 2026

Ο «Λάρυ» έβγαλε ενέργεια σε κάθε κατοχή, φώναξε, προσπάθησε να ξυπνήσει τους συμπαίκτες του, κέρδισε επιθετικά φάουλ, έπαιξε σκυλίσια άμυνα και έβαλε στην... εξίσωση τον κόσμο με την τρέλα του.

Ο ήρωας της Βασίλισσας (μαζί με τον Μπάρτλεϊ) κόντρα στη Σομπατέλι μίλησε στο Gazzetta και στάθηκε στην υπομονή που χρειάζεται σε αυτή τη δύσκολη περίοδο η ομάδα, αλλά και στην δουλειά που απαιτείται. Αναφέρθηκε για την ευθύνη που νιώθει να βοηθά τους συμπαίκτες, όπως έγινε και στα αποδυτήρια στο ημίχρονο και ξεχώρισε την αντίδραση που έβγαλε η ΑΕΚ κόντρα στους Ούγγρους.

«Δεν είναι να πετάμε στα σύννεφα επειδή νικήσαμε τη Σομπατέλι»

Για την τεράστια ανατροπή από το -25: «Είναι πάρα πολύ σημαντική νίκη για πολλούς λόγους. Περνάμε μια πολύ δύσκολη περίοδο στην ομάδα. Θέλει υπομονή, θέλει δουλειά. Κρατάω τη νίκη, αλλά δεν θα εστιάσω ούτε στο πως γυρίσαμε το ματς, ούτε στο buzzer beater νίκης. Η εικόνα μας στο πρώτο ημίχρονο ήταν απαράδεκτη και αν θέλουμε να βελτιωθούμε και να κυνηγήσουμε τους στόχους, πρέπει να κοιτάξουμε αυτό το ματς. Δεν είναι να πετάμε στα σύννεφα επειδή νικήσαμε τη Σομπατέλι. Προς Θεού δεν θέλω να υποβιβάσω κανέναν αντίπαλο, αλλά υποτίθεται πως έχουμε βλέψεις για παραπάνω πράγματα. Όμως έχουμε πολλές ατυχίες».

Για το αν ένιωσε ευθύνη να βγει μπροστά σε αυτό το πολύ δύσκολο διάστημα για την ΑΕΚ και το αν είναι κάτι σαν προπονητής εντός παρκέ: «Η αλήθεια είναι πως μίλησα στο ημίχρονο. Είπα πράγματα. Αλλά άμα μιλάς και πολύ κάποιες φορές γίνεται κουραστικός. Όμως το κάνω με καλή καρδιά και θέληση για να προσπαθήσω να βοηθήσω. Πάντα θέλω να κερδίζω. Κάποιες φορές πιάνει, κάποιες όχι. Σήμερα είδαμε μια αντίδραση. Ήταν πολύ σημαντική αυτή η αντίδραση που βγάλαμε. Κρατάμε αυτό και τη νίκη, αλλά πρέπει να δούμε το πρώτο ημίχρονο».

Για τα απαιτητικά ματς που έρχονται στη GBL, αφού η Ένωση έχει μείνει πίσω στη βαθμολογία: «Είναι πολύ σημαντικά τα ματς που έρχονται γιατί χάσαμε δύο παιχνίδια στο ελληνικό πρωτάθλημα που δεν περιμέναμε. Αρχής γενομένης με το παιχνίδι κόντρα στον Ηρακλή που είναι πολύ δύσκολο. Ο Ηρακλής είναι πολύ δυνατή ομάδα και έχει πολύ ωραία έδρα. Πρέπει να δούμε το ματς και να το προσεγγίσουμε με σοβαρότητα».