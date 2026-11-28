Ο Kαρλ Τσέιβις μια μέρα μετά την άφιξη στην Ελλάδα, έκανε την πρώτη του προπόνηση με τη φανέλα της ΑΕΚ.

To πρωί της Παρασκευής η ΑΕΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του Καρλ Τσέιβις, επιβεβαιώνοντας το σχετικό ρεπορτάζ του Gazzetta. Και το βράδυ της Παρασκευής το νέο απόκτημα της Βασίλισσας πάτησε Ελλάδα, εκεί όπου τον υποδέχθηκε ο Assistant Team Manager της ομάδας, Άκης Καλλινικίδης.

Ο 25χρονος φόργουορντ το Σάββατο 28/11 πήρε και την πρώτη του γεύση από την Ένωση, αφού έκανε την πρώτη του προπόνηση με τη φανέλα της Βασίλισσας, έχοντας την ευκαιρία να τα πεί με τον Ντράγκαν Σάκοτα και τους νέους του συμπαίκτες.

Θα δώσει λύσεις στη θέση «3», ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να ανέβει και στο «4». Το θετικό είναι πως η ΑΕΚ κινήθηκε άμεσα και τον έφερε Ελλάδα, με τον παίκτη να έχει αρκετό χρόνο μπροστά του για να κάνει αρκετές προπονήσεις, έτσι ώστε να είναι απόλυτα έτοιμος στην επανέναρξη. Άλλωστε ήταν σε φουλ αγωνιστικό ρυθμό με τη Σαλόν, όπου αποτελούσε εκ των ηγετών της.

Η ΑΕΚ υποδέχεται τον Κολοσσό στις 5/12 στη SUNEL Arena και ο Τσέιβις φυσικά θα είναι στην 12άδα.