Ο Χάντερ Χέιλ επέστρεψε στην Αθήνα με τη φανέλα της Βαρέζε για το ματς απέναντι στο Περιστέρι και με αφορμή αυτό μίλησε για το «κιτινόμαυρο» παρελθόν του και την αντίδραση του όταν έμαθε για το «Basketgate».

Ο Χάντερ Χέιλ μετά την ήττα της Βαρέζε απέναντι στο Περιστέρι μίλησε για την επιστροφή του στην Αθήνα και τις όμορφες στιγμές που έζησε στο παρελθόν του με τη φανέλα της ΑΕΚ, την αγάπη που πήρε και συνεχίζει να παίρνει από τον κόσμο της, ενώ εξέφρασε την απογοήτευση του για όσα συμβαίνουν το τελευταίο διάστημα με το σκάνδαλο που έχει ξεσπάσει στο ελληνικό μπάσκετ.

Για την επιστροφή του στην Αθήνα σημείωσε:

«Λατρεύω την Αθήνα είναι για μένα σαν δεύτερο σπίτι. Νιώθω ότι μπορώ να οδηγήσω εδώ γύρω χωρίς καν να χρησιμοποιήσω το GPS μου. Μου αρέσει πολύ εδώ. Οι άνθρωποι, η αγάπη που μου δείχνουν εδώ είναι πάντα υπέροχη. Γι’ αυτό και η επιστροφή μου ήταν πραγματικά ξεχωριστή για εμένα. Ήθελα πραγματικά να κερδίσουμε αυτό το ματς, αλλά προφανώς απόψε δεν τα καταφέραμε».

Για τους φίλους της ΑΕΚ και το διάστημα που πέρασε στην ομάδα ανέφερε:

«Πέρασα πολύ ωραία στην ΑΕΚ. Οι συμπαίκτες που είχα, το προπονητικό επιτελείο, όλοι ήταν υπέροχοι. Λοιπόν, μου άρεσε στην ΑΕΚ. Κάναμε κάποια πραγματικά ξεχωριστά πράγματα εκεί, και θα είμαι πάντα ευγνώμων στους οπαδούς της ομάδας, οι οποίοι με αγαπούν πάντα κι αυτοί».

Για το σκάνδαλο στο ελληνικό μπάσκετ στο ελληνικό μπάσκετ και την ανρίδραση του όταν το έμαθε τόνισε:

«Δεν είχα και πολύ έντονη αντίδραση. Νομίζω ότι έκανα ένα σχόλιο σε μια ανάρτηση, αλλά δεν θα έλεγα ότι σοκαρίστηκα ή κάτι τέτοιο. Ήταν μάλλον κάτι σαν μια αίσθηση θλίψης. Το να βλέπω κάτι τέτοιο να συμβαίνει, απλώς και μόνο επειδή το μπάσκετ είναι πραγματικά ξεχωριστό για εμένα, και το να βλέπω τον κόσμο να εμπλέκεται σε σκάνδαλα γύρω από το μπάσκετ, σε περιπτώσεις απάτης ή ό,τι άλλο μπορεί να συμβαίνει, νομίζω ότι είναι απλώς λυπηρό. Είναι απλώς απογοητευτικό για το άθλημα του μπάσκετ. Είναι ασέβεια προς το άθλημα του μπάσκετ και, ξέρεις, απλά δεν μου άρεσε, αλλά ελπίζω να το λύσουν, να βρουν μια λύση και να φέρουν το ελληνικό μπάσκετ εκεί που πρέπει να είναι».