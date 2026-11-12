Η ΕΠΟ μαζί με την adidas επαναφέρουν την εμβληματική εμφάνιση του 2004, με αφορμή τα 100 χρόνια από την ίδρυση της ομοσπονδίας.

Η φανέλα που συνδέθηκε με τη μεγαλύτερη στιγμή στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου επιστρέφει. Καθώς με αφορμή τα 100 χρόνια της ΕΠΟ η adidas επαναφέρει την εμφάνιση της Εθνικής Ελλάδας από το EURO 2004.

Η φανέλα που ξυπνά μνήμες από το καλοκαίρι του 2004, τότε που στο «Ντα Λουζ» η Γαλανόλευκη έγραψε ιστορία και έβγαλε ολόκληρη τη χώρα στους δρόμους. Η νέα εμφάνιση διατηρεί τα χαρακτηριστικά της και αποτελεί έναν ακόμα φόρο τιμής στους Legends.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Με την ευκαιρία συμπλήρωσης 100 χρόνων από την ίδρυση της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, η adidas και η ΕΠΟ επαναφέρουν τη φανέλα που έγινε σύμβολο εκείνου του αξέχαστου καλοκαιριού, φέρνοντας αυτή την ποδοσφαιρική κληρονομιά στο σήμερα και στη νέα γενιά φιλάθλων.



Το καλοκαίρι του 2004, στην Πορτογαλία, η Εθνική Ελλάδας έγραψε μία από τις σημαντικότερες σελίδες στην ιστορία του ελληνικού αθλητισμού, κατακτώντας το UEFA EURO 2004. Μια επιτυχία που ξεπέρασε τα όρια του ποδοσφαίρου και δημιούργησε εικόνες, συναισθήματα και αναμνήσεις που παραμένουν ζωντανές μέχρι σήμερα.Η καμπάνια γεφυρώνει το τότε με το σήμερα, αναδεικνύοντας τη διαχρονική κληρονομιά μιας εμβληματικής στιγμής του ελληνικού ποδοσφαίρου. Με τη συμμετοχή ποδοσφαιριστών της σημερινής Εθνικής Ομάδας, μια νέα γενιά παίρνει τη σκυτάλη, συνεχίζοντας να γράφει τη δική της ιστορία. Στην καμπάνια συμμετέχουν οι Κωνσταντίνος Τσιμίκας, Φώτης Ιωαννίδης, Κωνσταντίνος Κουλιεράκης, Χρήστος Ζαφείρης.



Τα 100 χρόνια από την ίδρυση της ΕΠΟ δίνουν έναν ακόμη συμβολικό χαρακτήρα στο ταξίδι στην Πορτογαλία, εκεί όπου η Εθνική Ελλάδας έφτασε στην κορυφή της Ευρώπης. Σε συνεργασία με την AEGEAN, μια πτήση της εταιρείας από την Ελλάδα προς την Πορτογαλία γίνεται μέρος του εορτασμού, με τους επιβάτες να βρίσκουν στις θέσεις τους την εμβληματική φανέλα μαζί με ξεχωριστές εκπλήξεις. Ένα ταξίδι, 22 χρόνια μετά, που αναβιώνει ένα αξέχαστο κεφάλαιο του ελληνικού ποδοσφαίρου, ενώνοντας συμβολικά το τότε με το σήμερα.



Σχεδιασμένη ως ένα football-inspired lifestyle κομμάτι τόσο για τη νέα γενιά όσο και για όσους έζησαν το καλοκαίρι του 2004, η φανέλα διατηρεί τα χαρακτηριστικά στοιχεία του αρχικού σχεδίου, με το λογότυπο της adidas και το έμβλημα της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας στο στήθος, κλασική στρογγυλή λαιμόκοψη και άνετη εφαρμογή. Κατασκευασμένη από ελαφρύ ύφασμα και 100% ανακυκλωμένο πολυεστέρα, συνδυάζει την ποδοσφαιρική κληρονομιά με το σύγχρονο lifestyle.

Περισσότερο από μια φανέλα, είναι ένα σύμβολο μιας ιστορίας που δεν έμεινε στο παρελθόν, συνεχίζει να μας ενώνει, να περνά από γενιά σε γενιά και να γράφεται ξανά. Η εκτός έδρας εμφάνιση της Εθνικής Ελλάδας είναι διαθέσιμη στο adidas.gr, στο adidas Store Ερμού 44 και σε επιλεγμένα συνεργαζόμενα καταστήματα λιανικής».

ΠΗΓΗ: ΕΠΟ