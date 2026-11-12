Ποιο επιθετικό δίδυμο θα βάζατε με Ολλανδία; Στο Gazzetta Magazino η απάντηση!

Η ομάδα του Gazzetta Magazino επιλέγει το δικό της σύστημα για το ματς της Εθνικής με την Ολλανδία στο Nations League.

Η Εθνική μας ομάδα ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει την Ολλανδία στην 5η αγωνιστική του Nations League (12/11,21:45), με το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα να έχει ήδη αναχωρήσει για το Άμστερνταμ.

Με αφορμή το κρίσιμο αυτό παιχνίδι, η ομάδα του Gazzetta Magazino έκανε τις δικές της εκτιμήσεις για το πώς ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς θα μπορούσε να στήσει την αρχική του ενδεκάδα και στάθηκαν ιδιαίτερα στο δίλημμα για το επιθετικό δίδυμο που θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει απέναντι στους Οράνιε.

Έχοντας μια πληθώρα ποιοτικών σέντερ φορ στη φαρέτρα του, ποιοι είναι οι δύο παίκτες που ο Σέρβος κόουτς θα μπορούσε να δώσει τη φανέλα του βασικού;