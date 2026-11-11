Το Περιστέρι έκανε το καθήκον του κόντρα στη Βαρέζε επικρατώντας με 101-96 για να κάνει το 4/4 στο Basketball Champions League ούσα η μοναδική αήττητη ομάδα σε ευρωπαϊκό έδαφος.

To τρένο του Περιστερίου μοιάζει ασταμάτητο, καθώς η ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου κατατροπώνει κάθε αντίπαλο που συναντά στο Basketball Champions League περνώντας και το εμπόδιο της Βαρέζε με 101-96.

Περιστέρι - Βαρέζε: Το ματς

Το Περιστέρι μπήκε δυναμικά στην αναμέτρηση, τρέχοντας ένα σερί 8-0 για να προηγηθεί με 10-2, με τον Τζέιλεν Φιντς να έχει σημειώσει τους έξι από τους πόντους της ομάδας του. Η κυριαρχία των γηπεδούχων συνεχίστηκε, με τον Νικολαΐδη να ανεβάζει τη διαφορά σε διψήφια επίπεδα (20-10) στο 07:10. Ο Φιντς ευστόχησε στο τρίτο του τρίποντο, διαμορφώνοντας το 28-18 λίγα δευτερόλεπτα πριν από το τέλος της πρώτης περιόδου, με τον Νίκολιτς να μειώνει σε 28-20.

Ο Χάντερ Χέιλ έφερε γρήγορα τη Βαρέζε σε απόσταση δύο πόντων (32-30), ωστόσο Γκιουζέλης και Φιντς έδωσαν άμεσα απαντήσεις, διαμορφώνοντας το 37-30 στο 13'. Ο Νίκολιτς με δύο διαδοχικά καλάθια μείωσε ξανά στο 37-34, ενώ οι Ρένφρο και Λιμπρίζι ολοκλήρωσαν την ανατροπή, δίνοντας για πρώτη φορά το προβάδισμα στην ομάδα του Γιάννη Καστρίτη (42-43). Το Περιστέρι, ωστόσο, αντέδρασε εντυπωσιακά. Με πρωταγωνιστές τους Φριντέλ και Κάριους, οι γηπεδούχοι απάντησαν με επιμέρους 10-0, παίρνοντας ξανά τον έλεγχο (54-45). Οι Ιτούνας και Νίκολς διεύρυναν ακόμη περισσότερο την απόσταση, στέλνοντας τη διαφορά σε διψήφια επίπεδα (58-47).

Μετά την ανάπαυλα, οι Ιτούνας και Πέιν ανέβασαν το προβάδισμα στο 63-47, ενώ οι Περιστεριώτες έφτασαν γρήγορα στο +17 (67-50). Η Βαρέζε επιχείρησε να αντιδράσει, όμως η ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου είχε απαντήσεις σε κάθε προσπάθεια των φιλοξενούμενων να επιστρέψουν στο παιχνίδι. Ο Νικολαΐδης βρήκε τον Κάριους, ο οποίος διαμόρφωσε το +21 (76-55) στο 26', με το Περιστέρι να διατηρεί τον απόλυτο έλεγχο μέχρι το τέλος της τρίτης περιόδου, όταν και προηγήθηκε με 79-64. Με ένα 0-10 σερί οι Ιταλοί μείωσαν στους 4 πόντους (84-80), με το Περιστέρι να βρίσκει και πάλι τον τρόπο να διατηρηθεί μπροστά θέτωντας τη διαδρομή για το θετικό αποτέλεσμα.

Τα δεκάλεπτα: 28-20, 58-47, 79-64, 101-96