Ο Μπράντον Μπόστον αφήνει το NBA και επιστρέφει στην Ευρώπη για λογαριασμό της Τράμπζονσπορ.

Μετά το πέρασμά του από το NBA, ο Μπράντον Μπόστον είναι έτοιμος να επιστρέψει για ακόμη μία φορά στην Ευρώπη και συγκεκριμένα και πάλι στην Τουρκία.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει το «basket news» ο 24χρονος θα συνεχίσει την καριέρα του στην Τράμπζονσπορ.

Μάλιστα σημειώνεται πως ο Αμερικανός γκαρντ πραγματοποίησε προετοιμασία με τους Μπουλς, ωστόσο αποχώρησε λίγο πριν την έναρξη της κανονικής περιόδου. Στην τουρκική ομάδα αναμένεται να είναι συμπαίκτης με τον πρώην παίκτη του Ολυμπιακού, Αϊζάια Κάνααν.