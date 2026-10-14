Κάνααν: Η τρομερή εμφάνισή του στη νίκη της Τράμπζονσπορ
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Ο Αίζάια Κάνααν ήταν ασταμάτητος στη νίκη της Τράμπζονσπορ κόντρα στη Σαμπά Μπακού.
Η Τράμπζονσπορ επικράτησε της Σαμπά Μπακού με 100-83, με τον Αϊζάια Κάνααν να πραγματοποιεί καταπληκτική εμφάνιση.
Συγκεκριμένα ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού ολοκλήρωσε την αναμέτρηση, έχοντας 17 πόντους (5/8 τρίποντα, 2/2 βολές) και 3 ασίστ σε 20:05 λεπτά συμμετοχής... οδηγώντας την ομάδα του προς τη νίκη.
@Photo credits: x_Trabzonspor Basketbol
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