Ο Αίζάια Κάνααν ήταν ασταμάτητος στη νίκη της Τράμπζονσπορ κόντρα στη Σαμπά Μπακού.

Η Τράμπζονσπορ επικράτησε της Σαμπά Μπακού με 100-83, με τον Αϊζάια Κάνααν να πραγματοποιεί καταπληκτική εμφάνιση.

Συγκεκριμένα ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού ολοκλήρωσε την αναμέτρηση, έχοντας 17 πόντους (5/8 τρίποντα, 2/2 βολές) και 3 ασίστ σε 20:05 λεπτά συμμετοχής... οδηγώντας την ομάδα του προς τη νίκη.