Η ΑΕΚ κινείται στην αγορά για να βελτιώσει το ρόστερ της με νέους παίκτες, κάτι που προανήγγειλε ο Ντράγκαν Σάκοτα.

Η ΑΕΚ έκανε μια απαράδεκτη εμφάνιση και η Αντβέρπ έφυγε με μια εντυπωσιακή νίκη με 103-76 από τη SUNEL Arena σε μια δύσκολη βραδιά για την ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα.

Μια μέρα μετά την ήττα, ο Σάλε προέβη σε δήλωση και τόνισε πως αναλαμβάνει την ευθύνη, ενώ ξεκαθάρισε πως έρχονται αλλαγές στοχευμένες. Η Ένωση και ο Σάκοτα ξέρουν καλά πως η εικόνα της ομάδας δεν είναι καθόλου καλή στο ξεκίνημα της σεζόν και θα υπάρξουν αλλαγές.

Η Ένωση σαρώνει την αγορά για να βελτιώσει το ρόστερ της και να παρουσιασει βελτιωμένη εικόνα στη συνέχεια σε μια σεζόν που μεγάλος στόχος είναι η κατάκτηση του BCL, αφού θα υπάρξουν εξελίξεις και με το NBA Europe.

Η Βασίλισσα το επόμενο διάστημα θέλει να βρει τις κατάλληλες ευκαιρίες και να ανεβάσει την ποιότητα του ρόστερ της. Ψάχνει την αγορά και όπως όλα δείχνουν θα έχουμε αλλαγές στο ρόστερ το επόμενο διάστημα.

Σίγουρα θα αποκτηθεί ένας περιφερειακός που θα μπορεί να καλύψει τις θέσεις του shooting guard και του small forward, ενώ οι αλλαγές μπορεί να μην περιοριστούν μόνο εκεί.

Στην ΑΕΚ ειναι αποφασισμένοι να αλλάξουν τα κακώς κείμενα που παρουσιάζει η ομάδα του παρκέ και το επόμενο διάστημα αναμένται σημαντικές εξελίξεις. Η εμφάνιση κόντρα στους Βέλγους έκανε να χτυπήσουν για άλλη μια φορά... καμπανάκια τη φετινή σεζόν.