O Nίκος Καρφής γράφει για τον ηγέτη Μπάρτλεϊ, τους αφανείς ήρωες της νίκης της ΑΕΚ και τις... καμπάνες που χτύπησαν δυνατά παρά το όμορφο φινάλε.

Η αλήθεια είναι πως δεν περίμενα να δείξει τόσο σκληρό καρύδι η Σαλόν κόντρα στην ΑΕΚ που είναι πολύ πιο ποιοτική και έμπειρη ομάδα. Λάθος μου. Οι Φινλανδοί μπήκαν με πλάνο στο ματς και έβαλαν δύσκολα στην Ένωση, χάνοντας το ματς στο τέλος με κακές αποφάσεις που πήραν και λόγω της τεράστιας ποιότητας του Μπάρτλεϊ.

Η Ένωση για άλλη μια φορά τα τα τελευταία χρόνια στο BCL επέστρεψε από την κόλαση και πήρε το ροζ φύλλο αγώνα. Υπέφερε, αλλά άντεξε κόντρα σε μια ομάδα που έπαιξε όμορφο μπάσκετ και έβγαλε ωραίες συνεργασίες, έχοντας τον Γουόκερ σε άγρια κατάσταση.

Αλλά όταν ο Μπάρτλεϊ αποφάσισε να το πάρει πάνω του όλα έγιναν πιο εύκολα για την Ένωση, η οποία όμως άκουσε πολλά καμπανάκια κατά τη διάρκεια του ματς και δεν πρέπει να τα αγνοήσει.

Ο Νόμος του Μπάρτλεϊ

COMEBAEK KINGS DID IT AGAIN! ❤️‍🔥 They completed the comeback, started the Season XI with a bang 💥 #BasketballCL | @aekbcgr https://t.co/F7NkzR625z October 7, 2026

Ο Φρανκ Μπάρτλεϊ δεν άρχισε τη σεζόν όπως τελείωσε την περσινή. Ο Franky B την αγωνιστική περιόδο 2025-26 ήταν απολαυστικός και αναδείχθηκε MVP του BCL και πρώτος σκόρερ της GBL.

Ένας... killer που δεν σταμάτησε να δείχνει την ποιότητα του στο παρκέ. Και έφτασε η στιγμή του ματς με τη Σαλόν για να μας θυμίσει πόσο σπουδαίος παίκτης είναι και πως δεν πρέπει ποτέ να τον υποτιμάμε.

Με ένα απίθανο takeover πήρε από το χεράκι την Ένωση και την οδήγησε στη νίκη. Δέκα πόντοι στα τελευταία πέντε λεπτά, τρίποντο ισοφάρισης στα 15 δευτερόλεπτα και γενικότερα μια νοοτροπία refuse to lose στο δεύτερο ημίχρονο.

Όταν ο Φρανκ νιώθει καλά, είναι ένας οδοστρωτήρας. Άλλωστε όπως είχε πει και και το BCL «Ζούμε στον κόσμο του Φρανκ Μπάρτλεϊ». Ο MVP είναι εδώ και η ΑΕΚ είναι πολύ τυχερή που έχει έναν τέτοιο παίκτη με φοβερή ικανότητα στις clutch καταστάσεις.

Οι σωματοφύλακες

Ο Μπάρτλεϊ έκλεψε την παράσταση, αλλά είχε και κάποιους παίκτες που ήταν κομβικοί. Χωρίς να πλησιάσουν στο επίπεδο του, έκαναν αρκετά στο ματς για να βάλουν το λιθαράκι τους στη νίκη.

Ο Ερτέλ που είχε 7 πόντους, καλάθι νίκης και 6 ασίστ για 0 λάθη. Ρεσιτάλ για τον Γάλλο γκαρντ που όσο περνά ο καιρός, θα είναι όλο και καλύτερος. Ο Πίνκνεϊ που δίνει μάχη σε κάθε φάση και κάθε κατοχή χωρίς να έχει εγγυημένο συμβόλαιο. Τελείωσε με 7 πόντους και 10 ριμπάουντ.

Ο Κατσίβελης με 9 πόντους, μεγάλα καλάθια, σπουδαιες άμυνες και την ασίστ που οδήγησε στο καλάθι νίκης του Ερτέλ. Εξαιρετικός στο πρώτο ημίχρονο και ο Τζόζεφ με 14 πόντους και 5 ριμπάουντ. Εξαιρετικές τοποθετήσεις στη ρακέτα. Δίνει πολλές λύσεις. Σημαντικός για άλλο ένα ματς ο Νόλεϊ των 12 πόντων.

Ο Μπάρτλεϊ ήταν ο Ντ'Αρτανιάν αλλά οι παραπάνω ήταν οι σωματοφύλακες της Βασίλισσας σε μια αγχωτική αλλά πολύ γλυκιά νίκη.

Τα καμπανάκια χτύπησαν δυνατά

Φυσικά η Ένωση δεν πρέπει να κρυφτεί πίσω από αυτή τη νίκη-θρίλερ. Δεν ήταν καλή η ΑΕΚ, το ξέρουν όλοι αυτό. Απαγορεύεται να ξανακάνει τέτοια εμφάνιση. Έδωσε δικαιώματα και την ευκαιρία στη Σαλόν να πάρει το ματς.

Τέτοια ματς στη SUNEL Arena οφείλει να τα καθαρίζει εύκολα με την ποιότητα της και να μην μπαίνει σε περιπέτειες. Οφείλει να είναι πιο σοβαρή. Δεν πρέπει να κρατά.. ζωντανά τέτοια παιχνίδια γιατί στο τέλος μπορεί να τιμωρηθεί. Με τη Σαλόν δεν το... πλήρωσε.

Η ΑΕΚ έκανε 14 λάθη στο ματς και στο δεύτερο ημίχρονο πήρε πολλές κακές επιθέσεις. Στα τελευταία 20 λεπτά πάτησε ελάχιστα τη μπάλα στη ρακέτα και δεν βρήκε εύκολους πόντους. Ο Τζόζεφ που ήταν εξαιρετικός στο πρώτο ημίχρονο, χάθηκε στο δεύτερο.

Η Σαλόν έβαλε 93 πόντους στην ΑΕΚ. Μια επίδοση που σίγουρα θα πρέπει να προβληματίσει την Ένωση και να παρουσιαστεί βελτιωμένη στο μέλλον. Οι Φινλανδοί βρήκαν 18 πόντους από λάθη αντιπάλου και 29 παρακαλώ πόντους στον αιφνιδιασμό. Σε αυτό το επίπεδο, όταν δέχεται 29 πόντους στον αιφνιδιασμό, έχεις κάνει αρκετά λάθη. Κάτι δεν έχεις κάνει καλά.

Η ομάδα του Σάκοτα πρέπει να δει τα λάθη της και να παρουσιαστεί πολύ πιο έτοιμη στα δύσκολα ματς που έρχονται. Αρχής γενομένης με το πολύ απαιτητικό ματς στο Αλεξάνδρειο το Σάββατο κόντρα στον Άρη.

ΥΓ: Ο Γουόκερ θεωρώ πως θα μας απασχολήσει στο μέλλον. Στα 23 του χρόνια παρόλο που δεν είναι πρώτο μπόι, διαθέτει ένα επιθετικό πακέτο που έχει τρομερό ενδιαφέρον. Και ας μην χειρίστηκε καλά τις τελευταίες κατοχές.

ΥΓ 1: Ελπίζω στα επόμενα ματς να δούμε παραπάνω κόσμο στη SUNEL Arena στα ματς της ΑΕΚ. Το αξίζουν οι παίκτες και ο Σάκοτα.