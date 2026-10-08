Η ΑΕΚ έκανε άλλη μια σπουδαία ανατροπή τα τελευταία χρόνια στο BCL και έδειξε για ποιο λόγο θεωρείται Βασίλισσα των ανατροπών.

Η ΑΕΚ είναι μια ομάδα που δεν πρέπει να υποτιμήσεις ακόμα και αν νιώσεις πως έχεις το παιχνίδι στα χέρια του. Ποτέ δεν κοιμάσαι... ήσυχος με την Ένωση, ακόμα και αν νομίζεις πως την έχεις στα σχοινιά.

Η Σαλόν προηγήθηκε με 3 πόντους στα 16 δευτερόλεπτα, αλλά εκεί ήρθε ο Μπάρτλεϊ και ο Ερτέλ για να υπογράψουν την φοβερή ανατροπή της Βασίλισσας στην πρεμιέρα της στο BCL.

Για άλλη μια φορά έδειξε για ποιο λόγο θεωρείται η Βασίλισσα των ανατροπών ή όπως τη λέει και το BCL... ComebAEK!

Από ανατροπή σε ανατροπή

Η ΑΕΚ είχε καταφέρει να κάνει σπουδαίες ανατροπές πέρυσι στη φάση των 16 του BCL και είναι μια ομάδα που δεν τα παρατά ποτέ. Στο BCL η Ένωση έχει δείξει πως οι ανατροπές είναι κάτι παραπάνω από συχνές.

Η Τόφας το ξέρει καλά. Η Ένωση κατάφερε να το πάρει στην παράταση με 93-90. Για να συμβεί αυτό όμως η Βασίλισσα έπρεπε να επιστρέψει από την... κόλαση. Στο 31' η ομάδα του Σάκοτα έχανε με 65-54. Κι όμως βρήκε τα ψυχικά αποθέματα να επιστρέψει στο ματς, να το στείλει στην παράταση και να το πάρει εκεί.

Στην πρώτη αγωνιστική η Καρδίτσα αποδείχθηκε σκληρό καρύδι για 35-36 λεπτά. Οι Καδριτσιώτες λίγο πριν το τέλος της τρίτης περιόδου ήταν μπροστά με 51-59. Αλλά η ΑΕΚ μπήκε αποφασισμένο στο 4ο δεκάλεπτο. Μάζεψε τη διαφορά γρήγορα και στο τέλος πανηγύρισε το ροζ φύλλο αγώνα.

Κόντρα στην εξαιρετική Άλμπα το έκανε ξανά. Οι Γερμανοί έβαλαν δύσκολα στην Ένωση, αφού προηγήθηκαν με 61-70, 15 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη της τρίτης περιόδου. Αλλά και πάλι η Ένωση έμεινε ψύχραιμη έβγαλε άμυνες, έβαλε μεγάλα σουτ και με εξαιρετικό κοουτσάρισμα Σάκοτα πήρε το θρίλερ.

Η Βόννη και τα μεγάλα ματς με τη Μπανταλόνα

Πάντως το ματς που χαρακτηρίζει με τον καλύτερο τρόπο την ΑΕΚ των ανατροπών έγινε την περσινή σεζόν. Τότε η Ένωση υποδεχόταν τη Βόννη στη SUNEL Arena και ήθελε νίκη με 20+ πόντους για να είναι πρώτη στον όμιλο και να προκριθεί απευθείας στη φάση των 16. Όχι μόνο τα... κατάφερε και επικράτησε με 96-65, αλλά... τρομοκράτησε την αντίπαλο της με το παιχνίδι της. Το ημίχρονο ήταν 50-19!

Πάμε και στην επική σειρά με τη Μπανταλόνα στα playoffs του BCL. Στο Game 1 και στο δεύτερο δεκάλεπτο, η Μπανταλόνα ανέβασε σταδιακά τη διαφορά σε διψήφια επίπεδα και το φινάλε του ημιχρόνου βρήκε την ισπανική ομάδα στο +13 (34-47). Αλλά η ΑΕΚ στο τέλος μίλησε πάλι και με τους Νάναλι και Μπάρτλεϊ επικράτησε με 87-84.

Και φτάνουμε στο Game 3 που έκρινε την πρόκριση. Εκεί η Μπανταλόνα βάζει δύσκολα στην ΑΕΚ και προηγείται με 6 πόντους στα μέσα της 4ης περιόδου και με 4 πόντους στο 37'. Αλλά η Ένωση βρίσκει τα ψυχικά αποθέματα και με Μπάρτλεϊ, Κατσίβελη και τις βολές του Νάναλι παίρνει μια παλικαρίσια πρόκριση.

Πριν λίγες ώρες ήταν η σειρά της Σαλόν να νιώσει για τα καλά πως είναι να επιστρέφει σε ματς που φαινοταν χαμένο η ΑΕΚ. Την επόμενη φορά ίσως είναι πιο έτοιμη.

Η ΑΕΚ έχει μπολιαστεί μια νοοτροπία refuse to lose και ένα μέταλο από τον Σάλε που δεν παρατά κανένα ματς όσο δύσκολες και αν είναι οι συνθήκες. Εκεί που ετοιμάζεσαι να τη ρίξεις νοκ-άουτ, στέκεται στα πόδια της και σε... καθαρίζει.