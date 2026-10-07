ΑΕΚ - Σαλόν Βίλπας: Το νικητήριο layup του Ερτέλ!
Ύστερα από ένα δραματικό σε εξέλιξη αγώνα, η ΑΕΚ κατάφερε να επικρατήσει της φινλανδικής ομάδας με 95-93 και να... ανοίξει λογαριασμό στο BCL.
Ο Τομά Ερτέλ ήταν εκείνος ο οποίος ευστόχησε στο layup της νίκης, έχοντας τρέξει άψογα η Ένωση στο ανοικτό γήπεδο αμέσως μετά την κακή επίθεση της Σαλόν.
Με αυτόν τον τρόπο η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα σημείωσε την πρώτη της νίκη στη διοργάνωση και απέφυγε την... έκπληξη που παραμόνευε.
Δείτε την χαρακτηριστική φάση που έκρινε το παιχνίδι
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