ΑΕΚ - Σαλόν Βίλπας: Το νικητήριο layup του Ερτέλ!

ΑΕΚ - Σαλόν Βίλπας: Το νικητήριο layup του Ερτέλ!

Γιώργος Κούβαρης
ΑΕΚ - Σαλόν Βίλπας: Το νικητήριο layup του Ερτέλ!

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Δείτε πώς έφτασε η ΑΕΚ στη νίκη χάρη στο layup του Τομά Ερτέλ στα 1.3'' πριν από το τέλος του αγώνα.

Ύστερα από ένα δραματικό σε εξέλιξη αγώνα, η ΑΕΚ κατάφερε να επικρατήσει της φινλανδικής ομάδας με 95-93 και να... ανοίξει λογαριασμό στο BCL.

Ο Τομά Ερτέλ ήταν εκείνος ο οποίος ευστόχησε στο layup της νίκης, έχοντας τρέξει άψογα η Ένωση στο ανοικτό γήπεδο αμέσως μετά την κακή επίθεση της Σαλόν.

Με αυτόν τον τρόπο η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα σημείωσε την πρώτη της νίκη στη διοργάνωση και απέφυγε την... έκπληξη που παραμόνευε.

Δείτε την χαρακτηριστική φάση που έκρινε το παιχνίδι

@Photo credits: INTIME
     

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