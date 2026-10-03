O Nίκος Καρφής γράφει για την ΑΕΚ που νίκησε το Μαρούσι και ποτέ δεν επιλέγει τον εύκολο δρόμο, ενώ σχολιάζει τις υπερβολές που ακούγονται για αντιπάλους της.

Η ΑΕΚ έκανε μια μεστή πρεμιέρα κόντρα στο Μαρούσι και δεν άφησε κανένα περιθώριο αντίδρασης στον αντίπαλο της παρόλο που αναγκάστηκε να παίξει χωρίς τρεις κομβικούς ψηλούς (Φίζελ, Μπράουν, Γουίλιαμς) και δίχως τον σημαντικό Κατσίβελη που μπορεί να παίξει και να μαρκάρει πολλές θέσεις.

Η Ένωση από το ξεκίνημα της σεζόν έχει μάθει να παίζει απέναντι στα προβλήματα και τις ατυχίες. Αλλά δεν το βάζει κάτω και μόλις επιστρέψουν οι τραυματίες και πλέον το ρόστερ είναι 100% υγιές, θα μπορούμε να την κρίνουμε καλύτερα.

Πάντως με μια πρώτη ματιά, η Βασίλισσα δείχνει ανώτερη και πιο γεμάτη σε σχέση με πέρυσι με την έλευση των Ερτέλ, Λαρεντζάκη, Νόλεϊ, Γουίλιαμς και Τζόζεφ.

Θέλω να αρχίσω με κάτι που με έχει πειράξει τους τελευταίους μήνες. Την υποτίμηση της ΑΕΚ και τις υπερβολές που ακούω για Άρη και ΠΑΟΚ.

Εξαιρετικές ομάδες, αλλά πολλές τυμπανοκρουσίες

Η ΑΕΚ στην πρεμιέρα καθάρισε εύκολα το Μαρούσι. Ο ΠΑΟΚ χρειάστηκε ένα clutch τρίποντο για να νικήσει την αξιόμαχη Μύκονο και ο Άρης ηττήθηκε από την εξαιρετική Καρδίτσα.

Είναι σίγουρο πως ο ΠΑΟΚ και ο Άρης φέτος έχουν ανέβει επίπεδο και έχουν κάνει σπουδαία ρόστερ. Διαθέτουν εξαιρετικούς προπονητές. Είναι πολύ δυνατές ομάδες. Άλλο αυτό και άλλο αυτό που υπάρχει στην... ατμόσφαιρα πως θα πάνε να πάρουν και το... ΝΒΑ.

Λίγο ηρεμία παιδία. Με αυτά που διαβάζω γύρω γύρω, νιώθω πως θα κάνουνε παρέλαση στο Eurocup (θα το πάρουν με ένα μαγικό τρόπο και οι... δύο) και στο ελληνικό πρωτάθλημα θα χάσουν (άν χάσουν) μόνο από Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό.

Ξέρω ότι πουλάει το hype και είναι ωραίο, αλλά υπάρχει και ένα μέτρο.

Ναι ο ΠΑΟΚ πήρε τον παικταρά Οσμάν και τον μάγο Καλάθη. Τεράστιοι παίκτες. Έχει τον Τρινκιέρι στον πάγκο. Έχει Μυστακίδη. Ο Άρης διαθέτει πανίσχυρο ρόστερ, μπασκετικό λαό που δεν τον εγκατέλειψε ποτέ στα δύσκολα και Σπανούλη στον πάγκο.

Αλλά ψυχραιμία γιατί όλα θα πρέπει να αποδειχθούν στο γήπεδο. Ο δρόμος είναι μακρύς. Το μπάσκετ δεν ξεκίνησε το 2026!

Η ΑΕΚ για χρόνια ήταν η τρίτη δύναμη πίσω από Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό. Πήρε BCL, Διηπειρωτικά, Κύπελλο Ελλάδος νικώντας Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό. Είναι η μόνη που μπορεί να υπερηφανεύεται πως τους έσπασε το δίπολο εκείνη τη σεζόν.

Έχει βγάλει συνέπεια στο BCL τα τελευταία χρόνια με ένα χαμένο τελικό όπως τον έχασε και ένα Final Four. Είναι η πρώτη ελληνική ομάδα με ευρωπαϊκό τίτλο, το 1968. Αξίζει σεβασμό!

Θεωρώ πως οφείλουν ορισμένοι να τη σέβονται περισσότερο. Και να μην την ξεγράφουν, τοποθετώντας εύκολα στην 5η θέση πριν καν αρχίσει η σεζόν.

Και η ΑΕΚ λοιπόν έχει τον Σάκοτα στον πάγκο που όπως είπε ο Ερτέλ στο Gazzetta ξέρει πολλούς που θα ήθελαν να παίξουν υπό τις οδηγίες του. Τον Σάκοτα που έχει πανηγυρίσει το μοναδικό πρωτάθλημα ομάδας τα τελευταία χρόνια πλην Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού το 2002.

Είναι τρομερά τα ρόστερ του Άρη και του ΠΑΟΚ, αλλά και εκείνο της Ένωσης δεν πρέπει να το υποτιμάς. Ερτέλ, Λαρεντζάκης, Φλιώνης, Κατσίβελης, Λέκα, Μπάρτλεϊ, Νόλεϊ, Γουίλιαμς, Μπράουν, Τσαλμπούρης, Τζόζεφ. Όχι κι άσχημα.

Επειδή κάποιο βιάστηκαν να βγάλουν την τελική κατάταξη και να τοποθετήσουν την ΑΕΚ 5η και με διαφορά κιόλας από τον 3ο και τον 4ο, ας κρατήσουν μια πισινή.

Eύχομαι να προοδεύσουν Άρης και ΠΑΟΚ, αλλά πρέπει πρώτα να ξεκινήσουν να έρχονται οι τίτλοι για να δικαιολογηθεί όλο αυτό το... σούσουρο. Βλέπω γενικά πως δυσκολεύονται αρκετά να πούνε καλά λόγια για την ΑΕΚ και για τους υπολοίπους τα μοιράζουν δίχως σταματημό.

Ο δύσκολος δρόμος της ΑΕΚ

Η ΑΕΚ στην ιστορία της έχει μάθει πάντα να πηγαίνει από τον δύσκολο δρόμο. Αυτό γίνεται και φέτος. Αυτό γίνεται από τότε που ανέλαβε ο Μάκης Αγγελόπουλος.

Φέτος η Ένωση ορισμένες μέρες δεν μπορούσε να έχει παίκτες υγιείες για να κάνει προπόνηση. Ακόμα και 11 παίκτες βρέθηκαν να ειναι στα πιτς λόγω τραυματισμών και ατυχιών.

Παρόλα αυτά πάλεψε όσο γινόταν μέχρι το 35' το ματς με τον Ολυμπιακό στο Super Cup δίχως Φίζελ, Μπράουν και Γουίλιαμς, ενώ ήταν διαβασμένη και εξαιρετική στην πρεμιέρα με το Μαρούσι. Χωρίς πολλά λόγια, χωρίς τυμπανοκρουσίες. Σεμνά και ταπεινά

Όπως σεμνά και ταπεινά για δύο σερί σεζόν έφτασε μια ανάσα από την κατάκτηση του BCL.

Η Ένωση είχε πρωταγωνιστές με το Μαρούσι δύο ψηλούς, τον Τζόζεφ και τον Πίνκνεϊ που έπαιξαν και για τις απουσίες. Και ο Τσαλμπούρης που έχει ξεκινήσει καλά τη σεζόν είναι κομβικός.

Ο δρόμος της Ένωσης δεν ήταν ποτέ στρωμένος με ροδοπέταλα.

Δεν έχει πάρει ούτε ευρώ για να φτιάξει το παλάτι της, τη Sunel Arena, η οποία πλέον έχει ομορφύνει επικίνδυνα μέσα και θα ομορφύνει σιγά σιγά και απ΄΄εξω.

Επένδυσε και έφτιαξε το γήπεδο προτού το πάρει δικό της, πριν της το παραχωρήσει το κράτος. Η μοναδική ομάδα. Όπως είπε και ο Αγγελόπουλος στη συνάντηση-συζήτηση με τους εκπροσώπους του Τύπου.

Η Ένωση έφερε τρεις φορές Final Four BCL στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια και μάλιστα τη μία κεκλεισμένων των θυρών, γνωρίζοντας πως θα έχει ελάχιστα έσοδα.

Άφησε χρήματα στο τραπέζι για την κεντρική διαχείριση. Ένα μεγάλο ποσό στο τραπέζι από την COSMOTE για το κοινό καλό. Ο Αγγελόπουλος πολλές φορές στο παρελθόν μίλησε για το salary cap που θα πρέπει να υπάρχει για να είναι πιο ανταγωνιστικό και δίκαιο το πρωτάθλημα.

Για 25 χρόνια υπάρχει ένα πρωτάθλημα δύο ταχυτήτων. Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός και οι άλλοι. Η ΑΕΚ δεν ήταν ποτέ από τα... αγαπημένα παιδιά της ΕΟΚ. Και χαίρομαι για αυτό.

Σε ένα περιβάλλουν που ευνοεί 10-11 ομάδες στην Ευρώπη, εκείνες που έχουν τα κλειστά τους συμβόλαια στη Euroleague. Προσπάθησε πολλές φορές η ΑΕΚ να κάνει λίγο πιο δίκαιο το πρωτάθλημα, αλλά salary cap στη λίγκα δεν είδαμε ποτέ.

Πάμε και στο σήμερα. Η Ένωση βρίσκεται σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση εξαιτίας του γεγονότος πως θα συγκατοικήσει με τον Ολυμπιακό στο γήπεδο της μέχρι να τελειώσουν τα έργα στο ΣΕΦ.

Το πέταλο των οργανωμένων ήταν άδειο με το Μαρούσι και αυτό είναι στενάχωρο. Καταλαβάινω τον οπαδό, το πως σκέφτεται και τη στεναχώρια του. Από την άλλη όμως δεν καταλαβαίνω γιατί δεν στηρίζουν όπως αξίζει το μπάσκετ όλα αυτά τα χρόνια.

Χρειάζεται παραπάνω στήριξη η ομάδα, μας έχει δώσει χαρές σε ένα περιβάλλον δύσκολο. Ξέρω καλά πως η ΑΕΚ έχει κατά κύριο λόγο ποδοσφαιρικό λαό. Αλλά και το μπάσκετ, ο Σάκοτα και οι παίκτες παλεύουν πολύ για να την οδηγήσουν σε επιτυχίες και ας μην τους ευνοούν οι συνθήκες.

Ελπίζω η ομάδα με το μπάσκετ της και τα αποτελέσματα της να καταφέρει να πείσει μερικούς. Και να βάλουν λίγο νερό στο κρασί τους (ξέρω είναι δύσκολο) για να υπάρξει ομόνοια. Την έχουμε ανάγκη.

Η ΑΕΚ που θα βελτιώνεται συνεχώς και ο Χαρτώνας

Στα του ματς τώρα κρατάω την κορυφαία στιγμή με το τρίποντο του Χαρτώνα. Την αποθέωση από όλο το γήπεδο, τις αγκαλιες με τους συμπαίκτες του. Ένα μεγάλο ταλέντο σε μια υπέροχη στιγμή. Σπουδαίο ταλέντο και ο Γυμνόπουλος.

Ωραίος και ο Σάκοτα που έδωσε και στους δύο χρόνο συμμετοχής. Θα το ξανακάνει στο μέλλον, είμαι σιγουρος.

Η ΑΕΚ έχει κάνει για μένα μια κίνηση το καλοκαίρι που πέρασε στα ψιλά. Νέλι Τζόζεφ λέγεται. Είχε 18 με 6 ριμπάουντ και 2 μπλοκ. Μου αρέσει ο τρόπος που κινείται στην επίθεση και βρίσκεται σε σωστές θέσεις σχεδόν πάντα.

Respect στον Πίνκνεϊ που χωρίς να έχει εγγυημένη θέση στο ρόστερ, δίνει την ψυχή του για να βοηθήσει την ομάδα που έχει πολλές απουσίες και μάχεται για το καλύτερο.

Νόλεϊ και Μπάρτλεϊ δίνουν τρομερή ποιότητα στην περιφέρεια. Ο Ερτέλ ομορφαίνει το παιχνίδι της ΑΕΚ και θα συνεχίσει να το κάνει. Είναι σπουδαία πάστα παίκτη.

Ο Φλιώνης είναι ένας στρατιώτης στο παρκέ σε άμυνα και επίθεση. Παίκτης ομάδας, έτοιμος να θυσιαστεί σε κάθε φάση. Ο Λαρεντζάκης θα προσφέρει πολλά σε άμυνα και επίθεση. Νιώθει καλά με τη φανέλα της ΑΕΚ, θέλει να ζήσει και πάλι μεγάλες στιγμές με την ομάδα όπως το 2018.

Για άλλη μια σεζόν η ΑΕΚ θα είναι μια ομάδα ωραία στο μάτι. Θα παίξει ερωτεύσιμο μπάσκετ, θα επιδιώξει να τρέξει και να βρει πόντους στο ανοιχτό γήπεδο. Θα βγάλει όμορφες συνεργασίες. Θα δούμε πολλές 90άρες και 100άρες φέτος. Αυτή είναι η αίσθηση μου. Έχει θέματα που πρέπει να λύσει, αλλά έχει πολλά περιθώρια βελτίωσης.

Μπροστά στον μεγάλο στόχο που λέγεται κατάκτηση BCL. Η ΑΕΚ θέλει στήριξη και σίγουρα παραπάνω κόσμο στο γήπεδο την Τετάρτη κόντρα στη Σαλόν!

Ομόνοια, στήριξη και χαμηλά η... μπάλα. Λίγα λόγια, πολλές πράξεις. Η ΑΕΚ μιλάει πάντα στο γήπεδο!

ΥΓ: Ο Προμηθέας εκτέλεσε 48 βολές κόντρα στο Περιστέρι, 48 βολές! Κι έχασε! Μεγάλη μαγκιά να παίρνεις αυτό το ματς. Έχει παραγίνει το κακό!