Δείτε το κανάλι που θα μεταδώσει το ματς του Προμηθέα με την Κορφέζ για τα προκριματικά του BCL.

Ο Προμηθέας έκανε το πρώτο βήμα για την είσοδο στους ομίλους του BCL κερδίζοντας την Βιέννη στο Σαμόκοβ της Βουλγαρίας με 92-82. Πλέον έχει μπροστά του το ματς με την Κορφέζ για να συνεχίσει στα προκριματικά.

Το ματς θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Magenta TV Sport 4 και ώρα έναρξης είναι 18:45. Οι Τούρκοι απέκλεισαν τον Κολοσσό Ρόδου.

Οι Πατρινοί του Γιώργου Βόβορα αν καταφέρουν να πάρουν την πρόκριση θα παίξουν στα ημιτελικάτων προκριματιοκών του BCL με όποιον βγει νικητής από τη μάχη της Μπενφίκα με τη Ράστα Βέχτα.

Στους ομίλους του BCL βρίσκονται ήδη η ΑΕΚ και το Περιστέρι. Η Ένωση ήταν φιναλίστ την σεζόν που πέρασε.