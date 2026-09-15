Ο Προμηθέας έκανε το πρώτο βήμα για την είσοδο στους ομίλους του BCL κερδίζοντας την Βιέννη στο Σαμόκοβ της Βουλγαρίας με 92-82.

Την πρώτη από τις τέσσερις νίκες που χρειάζονται για την πρόκριση στους ομίλους του Basketball Champions League σημείωσε η ομάδα της Πάτρας καθώς επικράτησε της Βιέννης στην «Arena SamElyon» του Σαμόκοβ στην Βουλγαρία.

Αντίπαλος των Πατρινών θα είναι ο νικητής του ζευγαριού Κολοσσός-Μανίσα (15.09, 16:30) προκειμένου να γίνει το δεύτερο βήμα που χρειάζεται έως και την πρόκριση.

Καλύτερος για τον Προμηθέα ήταν ο Νιου Γουίλιαμς ο οποίος πέτυχε 25 πόντους έχοντας 5/5 δίποντα και 5/10 τρίποντα ενώ «διψήφιοι» για την ομάδα του Γιώργου Βόβορα ήταν επίσης οι Κένταλ Κόουλμαν (17π., 7ριμπ.), Τζόιρντον Νίκολας (13π., 8ριμπ.) και Σάνον Έβανς (11π., 12ασ.)

Τα δεκάλεπτα: 16-19, 44-35, 67-65, 92-82.