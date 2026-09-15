Προμηθέας - Βιέννη 92-82: Πρώτο βήμα για την είσοδο στους ομίλους του BCL
Την πρώτη από τις τέσσερις νίκες που χρειάζονται για την πρόκριση στους ομίλους του Basketball Champions League σημείωσε η ομάδα της Πάτρας καθώς επικράτησε της Βιέννης στην «Arena SamElyon» του Σαμόκοβ στην Βουλγαρία.
Αντίπαλος των Πατρινών θα είναι ο νικητής του ζευγαριού Κολοσσός-Μανίσα (15.09, 16:30) προκειμένου να γίνει το δεύτερο βήμα που χρειάζεται έως και την πρόκριση.
Καλύτερος για τον Προμηθέα ήταν ο Νιου Γουίλιαμς ο οποίος πέτυχε 25 πόντους έχοντας 5/5 δίποντα και 5/10 τρίποντα ενώ «διψήφιοι» για την ομάδα του Γιώργου Βόβορα ήταν επίσης οι Κένταλ Κόουλμαν (17π., 7ριμπ.), Τζόιρντον Νίκολας (13π., 8ριμπ.) και Σάνον Έβανς (11π., 12ασ.)
Τα δεκάλεπτα: 16-19, 44-35, 67-65, 92-82.
|PROMITHEAS PATRAS BC
|# PLAYER
|MIN
|PTS
|2P
|3P
|FT
|FG%
|OR
|DR
|TR
|AST
|TO
|STL
|BL
|PF
|FO
|+/-
|IDX
|STARTERS
|11 S. EVANS *
|29:24
|11
|2/3
|1/6
|4/4
|33.3%
|0
|1
|1
|12
|4
|1
|2
|0
|0
|2
|17
|5 J. NICHOLAS *
|20:19
|13
|5/7
|0/0
|3/6
|71.4%
|1
|7
|8
|1
|2
|2
|0
|2
|0
|7
|17
|98 A. KULBOKA *
|25:01
|7
|0/2
|2/6
|1/2
|25.0%
|0
|1
|1
|2
|0
|1
|0
|1
|0
|-6
|4
|16 G. KALAITZAKIS *
|21:28
|6
|1/2
|0/2
|4/6
|25.0%
|0
|4
|4
|2
|0
|1
|0
|2
|0
|-7
|8
|10 C. PARASKEVOPOULOS *
|04:03
|0
|0/0
|0/0
|0/0
|-
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|1
|0
|-5
|-1
|BENCH
|26 N. WILLIAMS
|29:14
|25
|5/5
|5/10
|0/0
|66.7%
|1
|2
|3
|2
|0
|2
|0
|3
|0
|17
|27
|4 K. COLEMAN
|15:56
|17
|7/11
|0/0
|3/4
|63.6%
|5
|2
|7
|0
|0
|1
|0
|1
|0
|2
|20
|12 N. DIPLAROS
|23:31
|6
|0/0
|2/3
|0/2
|66.7%
|0
|2
|2
|5
|3
|1
|0
|1
|0
|14
|8
|40 Z. CUTHBERTSON
|19:27
|3
|0/0
|1/2
|0/2
|50.0%
|1
|2
|3
|1
|0
|1
|0
|4
|0
|23
|5
|29 A. ANTETOKOUNMPO
|07:52
|2
|0/0
|0/0
|2/2
|-
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|0
|1
|0
|2
|3
|21 P. KOUROUPAKIS
|03:44
|2
|1/1
|0/0
|0/0
|100%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|0
|1
|2
|8 E. KAPETAKIS
|00:00
|0
|0/0
|0/0
|0/0
|-
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|TEAM TOTALS
|92
|21/31
|11/29
|17/28
|53.3%
|11
|22
|33
|26
|10
|10
|2
|19
|0
|-
|110
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