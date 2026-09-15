Προμηθέας - Βιέννη 92-82: Πρώτο βήμα για την είσοδο στους ομίλους του BCL

Προμηθέας - Βιέννη 92-82: Πρώτο βήμα για την είσοδο στους ομίλους του BCL

Γιώργος Κούβαρης
Προμηθέας - Βιέννη 92-82: Πρώτο βήμα για την είσοδο στους ομίλους του BCL

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Ο Προμηθέας έκανε το πρώτο βήμα για την είσοδο στους ομίλους του BCL κερδίζοντας την Βιέννη στο Σαμόκοβ της Βουλγαρίας με 92-82.

Την πρώτη από τις τέσσερις νίκες που χρειάζονται για την πρόκριση στους ομίλους του Basketball Champions League σημείωσε η ομάδα της Πάτρας καθώς επικράτησε της Βιέννης στην «Arena SamElyon» του Σαμόκοβ στην Βουλγαρία.

Αντίπαλος των Πατρινών θα είναι ο νικητής του ζευγαριού Κολοσσός-Μανίσα (15.09, 16:30) προκειμένου να γίνει το δεύτερο βήμα που χρειάζεται έως και την πρόκριση.

Καλύτερος για τον Προμηθέα ήταν ο Νιου Γουίλιαμς ο οποίος πέτυχε 25 πόντους έχοντας 5/5 δίποντα και 5/10 τρίποντα ενώ «διψήφιοι» για την ομάδα του Γιώργου Βόβορα ήταν επίσης οι Κένταλ Κόουλμαν (17π., 7ριμπ.), Τζόιρντον Νίκολας (13π., 8ριμπ.) και Σάνον Έβανς (11π., 12ασ.)

Τα δεκάλεπτα: 16-19, 44-35, 67-65, 92-82.

PROMITHEAS PATRAS BC
# PLAYERMINPTS2P3PFTFG%ORDRTRASTTOSTLBLPFFO+/-IDX
STARTERS
11 S. EVANS *29:24112/31/64/433.3%0111241200217
5 J. NICHOLAS *20:19135/70/03/671.4%178122020717
98 A. KULBOKA *25:0170/22/61/225.0%011201010-64
16 G. KALAITZAKIS *21:2861/20/24/625.0%044201020-78
10 C. PARASKEVOPOULOS *04:0300/00/00/0-000010010-5-1
BENCH
26 N. WILLIAMS29:14255/55/100/066.7%1232020301727
4 K. COLEMAN15:56177/110/03/463.6%527001010220
12 N. DIPLAROS23:3160/02/30/266.7%022531010148
40 Z. CUTHBERTSON19:2730/01/20/250.0%123101040235
29 A. ANTETOKOUNMPO07:5220/00/02/2-00010001023
21 P. KOUROUPAKIS03:4421/10/00/0100%00000003012
8 E. KAPETAKIS00:0000/00/00/0-00000000000
TEAM TOTALS9221/3111/2917/2853.3%1122332610102190-110
@Photo credits: FIBA
     

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