Προμηθέας - Καρδίτσα 70-71: Φιλική νίκη στον πόντο για τους Θεσσαλούς
Νίκη στον πόντο για την Καρδίτσα (71-70) κόντρα στον Προμηθέα, στην Πάτρα! Οι Θεσσαλοί κέρδισαν στο φινάλε με 2/3 βολές του ΜακΡέι, 5' πριν τη λήξη του παιχνιδιού.
Το ματς ήταν ντέρμπι με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν χέρι - χέρι. Το ημίχρονο έληξε ισόπαλο με σκορ 36-36. Στην επανάληψη, οι δύο αντίπαλοι κινήθηκαν στο ίδιο μήκος κύματος και η τρίτη περίοδος έληξε με 52-51 για τους Πατρινούς.
Στο τελευταίο και καθοριστικό δεκάλεπτο, η ψυχραιμία του ΜακΡέι έκρινε την έκβαση της αναμέτρησης υπέρ της Καρδίτσας. Οι δύο προπονητές δοκίμασαν διαφορετικά σχήματα, προκειμένου να δουν την ετοιμότητα των αθλητών τους.
Ο Προμηθέας αναχωρεί για τη Βουλγαρία, όπου την Τρίτη (15/9, 14:15) δίνει τον πρώτο προκριματικό του αγώνα στο Basketball Champions League με αντίπαλο τη Βιέννη. Οι προκριματικοί θα λάβουν χώρα στο Σαμόκοβ, έξω από τη Σόφια.
Σε περίπτωση που η ομάδα της Αχαΐας επικρατήσει, θα αγωνιστεί με τον νικητή του προκριματικού αγώνα Κολοσσός Ρόδου - Μανίσα και ύστερα θα διεξαχθεί ο τελικός για μια θέση στην κανονική περίοδο του BCL.
Τα δεκάλεπτα: 16-16, 36-36, 52-51, 70-71
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