AEK: Προσγειώθηκε στη Ρόδο η Ένωση
Η ατυχία συνεχίζεται στην ΑΕΚ, αφού η λίστα των τραυματιών μεγαλώνει σε μια περίοδο που η ομάδα έχει σημαντικά φιλικά ματς και χτίζεται για τη νέα σεζόν. Μετά τον Ντέρικ Γουίλιαμς, νοκ άουτ τέθηκε και ο Λάντερς Νόλεϊ!.
Η αποστολή της Ένωσης έφτασε στη Ρόδο, εκεί όπου θα λάβει μέρος σε τουρνουά και θα τεστάρει τις δυνάμεις της. Στις 11/9 θα κοντραριστεί με τον Παναθηναϊκό και στις 13 του ίδιου μένα θα παίξει με την Σπάρτακ Σουμπότιτσα, την πρωταθλήτρια Σερβίας.
Η «Βασίλισσα» θα αγωνιστεί σε αυτά τα φιλικά με σημαντικές απουσίες, αφού off είναι οι Δημήτρης Φλιώνης, Κισόν Φίζελ, Γκρεγκ Μπράουν, Ντέρικ Γουίλιαμς αλλά και ο Λάντερς Νόλεϊ που προστέθηκε τελευταίος στη λίστα των απόντων. Στη Ρόδο με την αποστολή της ΑΕΚ και ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης.
ΑΕΚ και Παναθηναϊκός ταξίδεψαν μαζί για το νησί των ιπποτών με κοινή πτήση και ετοιμάζονται για τη φιλική τους μάχη.
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