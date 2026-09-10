H AEK έφτασε στη Ρόδο, εκεί όπου θα κοντραριστεί με τον Παναθηναϊκό και τη Σπαρτάκ Σουμπότιτσα.

Η ατυχία συνεχίζεται στην ΑΕΚ, αφού η λίστα των τραυματιών μεγαλώνει σε μια περίοδο που η ομάδα έχει σημαντικά φιλικά ματς και χτίζεται για τη νέα σεζόν. Μετά τον Ντέρικ Γουίλιαμς, νοκ άουτ τέθηκε και ο Λάντερς Νόλεϊ!.

Η αποστολή της Ένωσης έφτασε στη Ρόδο, εκεί όπου θα λάβει μέρος σε τουρνουά και θα τεστάρει τις δυνάμεις της. Στις 11/9 θα κοντραριστεί με τον Παναθηναϊκό και στις 13 του ίδιου μένα θα παίξει με την Σπάρτακ Σουμπότιτσα, την πρωταθλήτρια Σερβίας.

Η «Βασίλισσα» θα αγωνιστεί σε αυτά τα φιλικά με σημαντικές απουσίες, αφού off είναι οι Δημήτρης Φλιώνης, Κισόν Φίζελ, Γκρεγκ Μπράουν, Ντέρικ Γουίλιαμς αλλά και ο Λάντερς Νόλεϊ που προστέθηκε τελευταίος στη λίστα των απόντων. Στη Ρόδο με την αποστολή της ΑΕΚ και ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης.

ΑΕΚ και Παναθηναϊκός ταξίδεψαν μαζί για το νησί των ιπποτών με κοινή πτήση και ετοιμάζονται για τη φιλική τους μάχη.