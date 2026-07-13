Το Περιστέρι έμαθε το πλήρες πρόγραμμά του στη φάση των ομίλων του Basketball Champions League.

Το ευρωπαϊκό του πρόγραμμα για τη σεζόν 2026-27 έμαθε το Περιστέρι, καθώς έγινε γνωστή η σειρά των αναμετρήσεών του στη φάση των ομίλων του Basketball Champions League.

Η ελληνική ομάδα θα κάνει πρεμιέρα στην έδρα της, όπου θα υποδεχθεί τη γερμανική Μπάμπεργκ, με στόχο να ξεκινήσει με θετικό αποτέλεσμα τις ευρωπαϊκές της υποχρεώσεις. Στη συνέχεια, το πρόγραμμα γίνεται ιδιαίτερα απαιτητικό, καθώς ακολουθούν δύο συνεχόμενα εκτός έδρας παιχνίδια απέναντι στη Βαρέζε στην Ιταλία και τη Μούρθια στην Ισπανία.

Στον δεύτερο γύρο του ομίλου, το Περιστέρι θα έχει την ευκαιρία να εκμεταλλευτεί την έδρα του, δίνοντας δύο διαδοχικά παιχνίδια στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου», αρχικά απέναντι στη Βαρέζε και στη συνέχεια κόντρα στη Μούρθια. Η αυλαία της κανονικής περιόδου θα πέσει στη Γερμανία, με την εκτός έδρας αναμέτρηση απέναντι στην Μπάμπεργκ.

Αναλυτικά το πρόγραμμα του Περιστερίου: