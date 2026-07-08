Ξανθόπουλος: «Είναι μια δύσκολη κλήρωση - Θα είμαστε έτοιμοι»
Ολοκληρώθηκε η κλήρωση του Basketball Champions League για τη σεζόν 2026-27 και το Περιστέρι έμαθε τις ομάδες που θα χρειαστεί να αντιμετωπίσει.
Με την Μούρθια, τη Βαρέζε και την Μπάμπεργκ θα αναμετρηθούν οι Πρίγκιπες της δυτικής όχθης με τον Βασίλη Ξανθόπουλο να τοποθετείται για την κλήρωση της ομάδας του.
«Σίγουρα είναι μια δύσκολη κλήρωση. Παίζουμε απέναντι σε πολύ καλές ομάδες. Παρ’ ολ’ αυτά, θεωρώ ότι θα είμαστε έτοιμοι για να είμαστε ανταγωνιστικοί σ’ αυτό τον όμιλο και να πάρουμε όσες περισσότερες νίκες μπορούμε».
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