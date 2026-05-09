Αποστολή στη Μπανταλόνα: Νίκος Καρφής, Θοδωρής Σανιδάς

Η ΑΕΚ διεκδικεί απέναντι στη Ρίτας το δεύτερο BCL της ιστορίας της, έχοντας τη στήριξη των οπαδών της που ταξίδεψαν στην Καταλονία για τον τελικό του Final Four με τους Λιθουανούς (9/5, 21:00, LIVE από το Gazzetta).

Οι οπαδοί της «Ένωσης» έστησαν το δικό τους πάρτι στις εξέδρες του Palau Municipal d'Esports de Badalona, την ώρα των πανηγυρισμών των φίλων της Μάλαγα, η οποία κατέκτησε την τρίτη θέση στο Final Four του BCL, επικρατώντας στον μικρό τελικό της Τενερίφης.