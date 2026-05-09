BCL Final Four: Ξεκίνησε για το γήπεδο της Μπανταλονα ο κύριος όγκος των οργανωμένων οπαδών της ΑΕΚ (vid)
Αποστολή στη Μπανταλόνα: Θοδωρής Σανιδάς, Νίκος Καρφής
Η ΑΕΚ διεκδικεί την 4η ευρωπαϊκή κούπα της ιστορίας της και στη Μπανταλόνα υπάρχουν πάνω από 1200 φίλοι της Ένωσης που δίνουν... κιτρινόμαυρο χρώμα στην ισπανική πόλη.
Ο κύριος όγκος των οργανωμένων οπαδών της Ένωσης ξεκίνησε την πορεία του μέχρι το γήπεδο που που θα διεξαχθεί ο τελικός της διοργάνωσης. Αποφασισμένοι για άλλο ένα show στο γήπεδο.
Η έντονη βροχή χάλασε λίγο τα σχέδια, αλλά ο Ενωσίτικος λαός δεν πτοείται με τίποτα και ετοιμάζεται για άλλη μια... παράσταση στον τελικό.
Ξεκίνησε για το γήπεδο της Μπανταλονα ο κύριος όγλος των οργανωμένων οπαδών της ΑΕΚ pic.twitter.com/dzQ27teUUk— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) May 9, 2026
Ο κύριος όγκος των οργανωμένων οπαδών της ΑΕΚ κατέφθασε στο γήεδο της Μπανταλόνα μια ώρα περίπου πριν τον αγώνα pic.twitter.com/XDAeJq11vb— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) May 9, 2026
