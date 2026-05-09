BCL Final Four: H 12άδα της ΑΕΚ για τον τελικό με Ρίτας
Αποστολή στη Μπανταλόνα: Νίκος Καρφής
Η ΑΕΚ θέλει να γράψει ξανά ιστορία αφού κοντράρεται με τη Ρίτας (21:00, Cosmote Sport 4, live Gazzetta) στον τελικό του BCL και ψάχνει την 4η ευρωπαϊκή κούπα της ιστορίας της.
Ο Ντράγκαν Σάκοτα έχει όλους τους παίκτες ετοιμοπόλεμους σε μια βραδιά που η Ένωση θέλει να επιστρέψει στην κορυφή της διοργάνωσης. Όλοι μέσα για να κάτσει και πάλι στον θρόνο.
Τελευταία φορά που θριάμβευσε ήταν το 2018 στην Αθήνα.
Η 12άδα της ΑΕΚ: Γκρέι, Σκορδίλης, Μπράουν, Κατσίβελης, Φλιώνης, Φίζελ, Λεκαβίτσιους, Koυζμίνσκας, Αρσενόπουλος, Νάναλι, Μπάρτλεϊ και Χαραλαμπόπουλος.
