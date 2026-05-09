Στον τελικό εκτός από τη μάχη στο παρκέ μεταξύ ΑΕΚ και Ρίτας Βίλνιους, θα έχουμε show και στην κερκίδα ανάμεσα στους οπαδούς των δύο ομάδων που φέρνουν κι άλλο... λαό στον τελικό.

Aποστολή στη Μπανταλόνα: Νίκος Καρφής

Έφτασε η μέρα του τελικού. Ήρθε η ώρα για τη μεγάλη στιγμή της ΑΕΚ. Η Ένωση κοντράρεται με την Ρίτας Βίλνιους (21:00, live Gazzetta) και θα ψάξει το 4ο ευρωπαϊκό τρόπαιο της ιστορίας της.

Στον ημιτελικό οι οπαδοί των δύο ομάδων κέρδισαν για... πλάκα τη μάχη της κερκίδας και έδωσαν μια τρομερή παράσταση στο γήπεδο της Μπανταλόνα. Έτσι το γήπεδο θα είναι όσο το δυνατόν πιο γεμάτο με την παρουσία των φιλάθλων των δύο ομάδων.

Ο κόσμος της ΑΕΚ δεν... κρατιέται ενόψει τελικού και στη Μπανταλόνα θα υπάρχουν αρκετά παραπάνω φίλαθλοι σε σχέση με το ματς με τη Μάλαγα. Η Ένωση θα έχει στο πλευρό παραπάνω από 1500 άτομα, που θα παίξουν τον ρόλο του έκτου παίκτη.

Στον αντίποδα οι Λιθουανοί θα προσεγγίζουν τους 2000. Αναμένεται μεγάλη μάχη και σίγουρα τα βλέμματα θα είναι στραμμένα και στην εξέδρα που θα δημιουργηθεί εντυπωσιακή ατμόσφαιρα από τους οπαδούς των δύο αντιπάλων.