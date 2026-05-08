BCL: Μπάρτλεϊ και Γκρέι στην καλύτερη πεντάδα
Aποστολή Μπανταλόνα: Νίκος Καρφής
Η ΑΕΚ είχε την τιμητική της στα βραβεία του BCL, με δύο παίκτες της να είναι στην καλύτερη πεντάδα, ενώ κορυφαίος προπονητής αναδείχθηκε ο Ντράγκαν Σάκοτα.
Συγκεκριμένα οι Φρανκ Μπάρτλεϊ και ΡαϊΚουάν Γκρέι, χάρη στις εξαιρετικές εμφανίσεις τους, κέρδισαν επάξια τη θέση τους στην καλύτερη πεντάδα του BCL.
Πέραν των Μπάρτλεϊ και Γκρέι, στην κορυφαία πεντάδα της σεζόν βρέθηκαν επίσης οι Τζέρικ Χάρντινγκ, Ρίκι Ρούμπιο και Γκιόργκι Σερμαντίνι.
