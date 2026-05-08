Η ΑΕΚ, με ανακοίνωσή της, ενημέρωσε τους φίλάθλους της σχετικά με τη νέα παρτίδα εισιτηρίων που εξασφάλισε για τον τελικό του Final Four του BCL.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΚΑΕ ΑΕΚ:

Η AEK BC ενημερώνει τους φιλάθλους της, ότι εξασφάλισε νέα παρτίδα εισιτηρίων για τον μεγάλο Τελικό του F4 του BCL (09/05, 21:00, όπου η «Βασίλισσα» θ’ αντιμετωπίσει τη Ρίτας.

Τα διαθέσιμα εισιτήρια αφορούν στο άνω διάζωμα και διατίθενται στην τιμή των 50 ευρώ. Φυσικά, στην τιμή αυτή Λ συμπεριλαμβάνεται και ο Μικρός Τελικός.

Η διάθεση πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω της πλατφόρμας της more.com, μέσω του κάτωθι LINK:

https://www.more.com/gr-el/tickets/sports/bcl-final-four-2026/