ΑΕΚ: Τα εισιτήρια της Ένωσης στον τελικό του BCL
Η ΑΕΚ, με ανακοίνωσή της, ενημέρωσε τους φίλάθλους της σχετικά με τη νέα παρτίδα εισιτηρίων που εξασφάλισε για τον τελικό του Final Four του BCL.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΚΑΕ ΑΕΚ:
Η AEK BC ενημερώνει τους φιλάθλους της, ότι εξασφάλισε νέα παρτίδα εισιτηρίων για τον μεγάλο Τελικό του F4 του BCL (09/05, 21:00, όπου η «Βασίλισσα» θ’ αντιμετωπίσει τη Ρίτας.
Τα διαθέσιμα εισιτήρια αφορούν στο άνω διάζωμα και διατίθενται στην τιμή των 50 ευρώ. Φυσικά, στην τιμή αυτή Λ συμπεριλαμβάνεται και ο Μικρός Τελικός.
Η διάθεση πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω της πλατφόρμας της more.com, μέσω του κάτωθι LINK:
https://www.more.com/gr-el/tickets/sports/bcl-final-four-2026/
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.