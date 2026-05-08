Ο Κέβιν Πάντερ βραβεύτηκε από το BCL ως ένας εκ των κορυφαίων παικτών της δεκαετίας στην διοργάνωση, με τον Αμερικανό να παραλαμβάνει το βραβείο του δια χειρός του Ντράγκαν Σάκοτα.

Aποστολή Μπανταλόνα: Νίκος Καρφής

Ο Κέβιν Πάντερ έχει κατακτήσει το BCL δύο φορές, όντας μέλος των ΑΕΚ και Βίρτους Μπολόνια το 2018 και 2019 αντίστοιχα και παρότι έκτοτε δεν βρέθηκε ξανά στην διοργάνωση, το αποτύπωμά του παραμένει ισχυρό.

Έτσι, με αφορμή τη συμπλήρωση των 10 χρόνων ζωής του BCL, ο Αμερικανός βραβεύτηκε ως μέλος της καλύτερης ομάδας της δεκαετίας, με το βραβείο να του δίνει ένας άνθρωπος που γνωρίζει καλά.

Συγκεκριμένα ο Ντράγκαν Σάκοτα, ο κόουτς της ΑΕΚ, ήταν εκείνος που βράβευσε τον άλλοτε παίκτη του, με τον οποίο κατέκτησαν μαζί το τρόπαιο στο ΟΑΚΑ το 2018.

Πέραν του Κέβιν Πάντερ, στην καλύτερη πεντάδα βρίσκονται επίσης οι Χουέρτας, Σερμαντίνι, Πέρι και Χρούμπαν.