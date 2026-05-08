ΑΕΚ: Μπράουν και Μπάρτλεϊ πόσταραν Gazzetta μετά την πρόκριση της ΑΕΚ
Αποστολή στη Μπανταλόνα: Νίκος Καρφής
Η φοβερή και τρομερή ΑΕΚ δεν άφησε περιθώριο αμφισβήτησης στην Ουνικάχα Μάλαγα, κάτοχο των δύο τελευταίων τίτλων του Basketball Champions League, επικρατώντας με 65-78 και επιστρέφοντας στον τελικό της διοργάνωσης, όπου θα αντιμετωπίσει τη Ρίτας Βίλνιους (9/5, 21:00, LIVE από το Gazzetta).
Φρανκ Μπάρτλεϊ και Γκρεγκ Μπράουν ήταν εκ των πρωταγωνιστών της αναμέτρησης και μετά το τέλος του ματς έκαναν repost την ανάρτηση του Gazzetta (Και τώρα ΑΕΚΑΡΑ σήκωσε το) με το τραγούδι «Μια αγάπη έχω στην καρδιά».
