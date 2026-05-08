Φλιώνης: «Να γυρίσουμε με τον τίτλο, έχουμε την εμπειρία να διαχειριστούμε τον τελικό»

Ο Φλιώνης μίλησε ενόψει του μεγάλου τελικού της ΑΕΚ με τη Ρίτας και στάθηκε στην εμπειρία της Ένωσης.

Aποστολή στη Μπανταλόνα: Νίκος Καρφής

Η ΑΕΚ κοντράρεται με τη Ρίτας στον τελικό του BCL (9/5, 21:00) και θέλει να σηκώσει το 4ο ευρωπαϊκό τρόπαιο της ιστορίας της.

Η Ένωση έκανε την προπόνηση της το βράδυ της Παρασκευής και το τρίποντο του Μπράουν από το κέντρο έκλεισε την παράσταση. Ο Δημήτρης Φλιώνης μίλησε στους Έλληνες εκπροσώπους του Τύπου και έδειξε τις σκέψεις του ενόψει του σπουδαίου παιχνιδιού.

«Να είμαστε συγκεντρωμένοι, τώρα είναι το πιο κρίσιμο όλης της χρονιάς. Δουλεύουμε όλο το χρόνο για να φτάσουμε σε αυτό το παιχνίδι. Τα συναισθήματά μας είναι κοντρολαρισμένα. Να κάνουμε αυτό που πρέπει για να γυρίσουμε με τον τίτλο», είπε αρχικά.

«Έχουμε κάποιους παίκτες από πέρυσι. Από εκεί και πέρα σίγουρα είμαστε πιο έτοιμοι και πιο έμπειροι. Σίγουρα η χημεία της ομάδας ήταν πολύ δυνατή και αυτό ήταν η βάση. Οι παίκτες που ήρθαν, ο Μπράουν και ο Νάναλι βοηθούν. Νομίζω ότι είναι θέμα συνόλου, ρόλων και χημείας».

Για το αν έχει προετοιμαστεί πώς θα σηκώσει την κούπα: «Όχι δεν έχω προετοιμαστεί”.

Για τα βραβεία που πήραν Μπάρτλεϊ, Γκρέι και Σάκοτα: “]«Χαιρόμαστε για τις διακρίσεις, τα παιδιά και ο κόουτς το άξιζαν και με το παραπάνω. Από εκεί και πέρα όλοι είναι συγκεντρωμένοι στον στόχο».

Για την άμυνα της ΑΕΚ: «Έκανε τη δουλειά μας αρκετά εύκολη στον ημιτελικό. Αν καταφέρουμε κάτι αντίστοιχο θα είναι ένα πολύ σημαντικό αποτέλεσμα.

Για το transition που ψάχνουν οι ομάδες: «Σίγουρα είναι ένα παιχνίδι runs. Θέλουμε να ελέγξουμε τον ρυθμό και η κάθε ομάδα παίρνει αυτά που θα της δώσει ο αντίπαλος. ΄Έχουμε την εμπειρία να διαχειριστούμε το ματς».