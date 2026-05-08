ΑΕΚ: Η τριποντάρα του Μπράουν από το κέντρο στην προπόνηση ενόψει τελικού και το τετ α τετ Σάκοτα-Φλιώνη
Aντίστροφα μετράμε για τον μεγάλο τελικό του BCL. Η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει τη Ρίτας το Σάββατο (21:00, live Gazzetta) με στόχο να επιστρέφει στον θρόνο του BCL μετά το 2018 και να κατακτήσει την 4η ευρωπαϊκή κούπα της ιστορίας της.
Η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα προπονήθηκε το βράδυ της Παρασκευής στο γήπεδο της Μπανταλόνα και είναι πανέτοιμη για τη μεγάλη μάχη με τους Λιθουανούς.
Η Βασίλισσα θα μπει πάνοπλη και στον τελικό, αφού όλοι οι παίκτες είναι ετοιμοπόλεμοι. Ο Γκρεγκ Μπράουν ευστόχησε από το κέντρο το γηπέδου, ενώ Σάκοτα και Φλιώνης είχαν τετ α τετ
Εικόνες από την προπόνηση της @aekbcgr, με τις τελευταίες οδηγίες του coach Σάκοτα στον αρχηγό, Δημήτρη Φλιώνη και ένα εντυπωσιακό logo three του Μπράουν#BasketballBCL— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) May 8, 2026
Αποστολή στη Μπανταλόνα: Νίκος Καρφής, Θοδωρής Σανιδάς pic.twitter.com/H4Kbsd4qUG
