Η ΑΕΚ προπονήθηκε το βράδυ της Παρασκευής στο γήπεδο της Μπανταλόνα με το... βλέμμα στον τελικό κόντρα στη Ρίτας (9/5, 21:00).

Aντίστροφα μετράμε για τον μεγάλο τελικό του BCL. Η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει τη Ρίτας το Σάββατο (21:00, live Gazzetta) με στόχο να επιστρέφει στον θρόνο του BCL μετά το 2018 και να κατακτήσει την 4η ευρωπαϊκή κούπα της ιστορίας της.

Η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα προπονήθηκε το βράδυ της Παρασκευής στο γήπεδο της Μπανταλόνα και είναι πανέτοιμη για τη μεγάλη μάχη με τους Λιθουανούς.

Η Βασίλισσα θα μπει πάνοπλη και στον τελικό, αφού όλοι οι παίκτες είναι ετοιμοπόλεμοι. Ο Γκρεγκ Μπράουν ευστόχησε από το κέντρο το γηπέδου, ενώ Σάκοτα και Φλιώνης είχαν τετ α τετ

