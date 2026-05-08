Σμιθ στο Gazzetta: «Μετράει μόνο ποιος θα χαμογελάσει τελευταίος»

Ο Σπίντι Σμιθ μίλησε στο Gazzetta μετά την πρόκριση της Ρίτας και έδειξε έτοιμος για τον τελικό με την ΑΕΚ.

Aποστολή στη Μπανταλόνα: Νίκος Καρφής

Η... σταχτοπούτα της διοργάνωσης ήταν εντυπωσιακή στον ημιτελικό με την Τενερίφη και προκρίθηκε στον τελικό όπου θα κοντραριστεί με την ΑΕΚ. Ένας εκ των ηγετών της Ρίτας είναι ο Σπίντι Σμιθ που βοηθήσε αρκετά κόντρα στους Ισπανούς.

Ο γκαρντ της Ρίτας είχε 12 πόντους, 4 ριμπάουντ,3 ασίστ και μετά το τέλος μίλησε στο Gazzetta, αναφέροντας πως το σχέδιο εκτελέστηκε τέλεια, ενώ πρόσθεσε πως μετρά μόνο ποιος θα πάρει την κούπα.

Για το αν είναι έτοιμη για να πάρει το τρόπαιο: «Κάναμε απίστευτη δουλειά κόντρα στην Τενερίφη. Είχαμε σχέδιο, το ακολουθήσαμε και το εκτελέσαμε. Πάμε στο επόμενο ματς με αυτοπεποίθηση ότι θα σηκώσουμε το τρόπαιο. Να είμαι συγκεντρωμένος για να πάρουμε αυτό που θέλαμε».

Πρόσθεσε: «Πρέπει να παίξουμε το παιχνίδι μας. Έχουμε αθλητικούς και γρήγορους παίκτες, να πάμε στο transition και να βγάλουμε τις άμυνες».

Για το παραμύθι της... σταχτοπούτας της Ρίτας: «Παιδιά αυτά είναι καλά για εσάς τους δημοσιογράφους. Εμείς ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε για να φτάσουμε στο σημείο που θέλουμε. Θα γίνει ότι είναι να γίνει, αλλά μετράει να είσαι ο τελευταίος που θα χαμογελάσει».

Στο τέλος ανέφερε: «Θα βάλουμε τα δυνατά μας στον τελικό και θα δώσω τον καλύτερο μου εαυτό μου. Κοιτάμε την ομάδα μας και θα είμαστε έτοιμοι».