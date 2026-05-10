Γκρέι στο Gazzetta: «Είμαι και εγώ υπεύθυνος για αυτό που συνέβη»

Ο ηγέτης της ΑΕΚ, Ραϊκουάν Γκρέι μίλησε στο Gazzetta μετά τον τελικό του BCL και έδειξε τη στεναχώρια του για τον τρόπο που χάθηκε το τρόπαιο

Είναι ένας παίκτης που παλεύει για την κάθε μπάλα. Ένας ψηλός που δίνει την ψυχή του σε άμυνα και επίθεση και οδηγεί την ΑΕΚ σαν σωστός ηγέτης όλη τη σεζόν.

Ο Ραϊκουάν Γκρέι μίλησε στο Gazzetta μετά το τέλος και δεν μπορούσε να κρύψει τη στεναχώρια του για τον χαμένο τελικό και τον τρόπο που ήρθε. Τόνισε πως η Ένωση στο δεύτερο ημίχρονο παρουσιάστηκε εντελώς διαφορετική και αυτό στοίχισε, ενώ στάθηκε και στον κόσμο της Βασίλισσας.

Για το τι έγινε και η Ρίτας επέστρεψε από το -20 και πήρε τον τίτλο: «"Διαλυθήκαμε" αμυντικά. Χάσαμε την συγκέντρωση μας. Ήμασταν διαφορετική ομάδα στο δεύτερο ημίχρονο σε σχέση με το πρώτο ημίχρονο. Έπρεπε να δείξουμε ωριμότητα. Είμαι και εγώ υπεύθυνος για αυτό που συνέβη. Είναι ομαδική η προσπάθεια, αλλά αυτό έχω να πω».

Για το αν θέλει να παραμείνει στην ΑΕΚ τη νέα σεζόν και να παλέψει να πάρει το τρόπαιο του BCL που δεν πήρε φέτος: «Θα δούμε».

Για τους οπαδούς της Ένωσης: «Εκτιμώ τη στήριξη τους στην ομάδα όλη τη σεζόν. Είναι δίπλα μας. Σπουδαία σεζόν για την ομάδα. Δεν τα καταφέραμε στο τέλος, αλλά τους ευχαριστώ που μας υποστήριξαν»